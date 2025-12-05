UPL culpa a PSOE y PP de "enterrar" la integración de FEVE en León y lamenta el inicio del proyecto

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés lamentó hoy el inicio del proyecto para enterrar las vías de la integración de FEVE en León, mostró su “profunda decepción” y culpó de ello a PSOE y PP.

El vicesecretario general de UPL, Luis Mariano Santos, reafirmó “el poco compromiso” del PSOE con la provincia de León y, en especial, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encabezado por Óscar Puente. “Ninguna sorpresa tras siete años de gobierno del PP y otros siete del PSOE, que terminan por acabar con la esperanza del ferrocarril de vía estrecha en la provincia”, sentenció.

Les acusa de “imponer” sus ideas, con la llegada de un autobús eléctrico "que no va a solucionar el problema generado y que da un portazo y finiquita cualquier esperanza de que esta línea sea lo que tiene que ser, un servicio público rentable socialmente que ahora no lo es”. Por eso Santos cree que el próximo mes de marzo “es un buen momento para enviarles un mensaje” a ambos partidos.

"Las urnas son un buen medio para mostrar la voluntad de todas las personas que cree que el ferrocarril es una cosa que tenemos que mantener y debemos de potenciar porque vertebra, sobre todo, a la Montaña Oriental y la Montaña Central Leonesa. Y también para castigar a quienes son los verdaderos responsables de todo lo que ha pasado a partes iguales: PSOE y PP”, concluyó.