San Andrés repara un camión de basura y activa refuerzos, con turnos doblados este puente
Con el objetivo de normalizar cuanto antes la situación y asegurar que el servicio de recogida se preste con la máxima eficiencia posible
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo informa de que uno de los camiones de recogida de residuos urbanos ya ha sido reparado y se encuentra operativo. Gracias a ello, en las próximas horas se procederá escalonadamente al vaciado de los contenedores y a la recogida de la basura acumulada en los distintos puntos del municipio.
Asimismo, se pondrá en funcionamiento otro vehículo de apoyo y la barredora para seguir reforzando las labores de limpieza y garantizar un servicio adecuado y sostenido durante estos días.
Con motivo del puente, se mantendrá el refuerzo de personal mediante turnos doblados, con el objetivo de normalizar cuanto antes la situación y asegurar que el servicio de recogida se preste con la máxima eficiencia posible.
El Ayuntamiento desea trasladar sus disculpas por las molestias ocasionadas en los últimos días y agradece la comprensión ante una situación sobrevenida que se ha intentado solucionar desde el primer momento.
El equipo de Gobierno reconoce las dificultades generadas y reitera su compromiso de mejorar el servicio, atendiendo las necesidades planteadas y reforzando los recursos necesarios para evitar incidencias similares en el futuro. Asimismo, desde el Consistorio se agradece el esfuerzo que están haciendo los trabajadores de este servicio.