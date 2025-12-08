El Cairo adelanta al tren de Matallana en inversiones del Gobierno

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Pudo ser coincidencia; con una diferencia mínima de horas, el Gobierno aprobó 228 millones de euros para sufragar el metro de El Cairo y ejecutó con Adif la liquidación de la vía de ancho métrico, que abría el regreso del tren a la estación de Matallana. Para redondear el agravio sancionado por el Consejo de Ministros del pasado 2 de diciembre, esta cuantía redondea otra anterior que ya había remitido el Gobierno en ayudas al suburbano de la capital egipcia por valor de 387 millones de euros. Vuelve León a exponerse en ese escaparate de la inversión gubernamental del que no le toca un céntimo: dos veces en Egipto, y a nosotros no nos rescata nadie, que bien podría entonar desde esta misma semana la plataforma por el futuro de Feve, una iniciativa de la sociedad civil que trata de preservar una conexión que mejor expone la cohesión territorial de la provincia leonesa. Aunque la coincidencia del expediente millonario al país norteafricano abunda en la quiebra la herida del desengaño que no deja de sangrar en la sociedad leonesa ante la disposición del Gobierno a inventir en estructuras y bines de equipo en la provincia leonesa mientras engrasa con euros expectativas de terceros; se repite la misma inspiración de confianza que suscitaron días antes miembros del Gobiuerno al jactarse de la ayuda mil millonaria del Banco Europeo de Inversiones para sufragar vías en Valladolid mientras se regatean seis millones para una composición ferroviara capaz de cruzar el tope de la Asunción y dar de nuevo sentido a la estación céntrica a la orilla de Padre Isla. La generosidad del ejecutivo con El Cairo que ofreció The Objective destaca en el capítulo cooperación internacional. Créditos reembolsables (que rara vez se reintegran) con el fin de costear obras de la línea 2 del metro de El Cairo, una actuación a la que el Gobierno de España ya ha donado otros 387 millones de euros, y además de suministros y material rodante de la línea 1 de aquel suburbano. The Objective destaca en la información que hubo otras aportaciones a Costa de Marfil, en cantidades más pequeñas y con el probable objetivo de subvencionar formación profesional en materia de «estudios técnicos de energías renovables». Los 228 millones consignados para Edipto contrastan con los cero euros destinados a los trenes en los que están pedientes de subirse los usuarios diarios del tren de Feve, que se detiene en un apeadero. Y de la solución que rechaza la sociedad leonesa de remendar con un bus eléctrico los dos kilómetros del trazado taponado mediante un bus eléctrico que costaría entre 600.000€ y 900.000€; una cantidad casi testimonial frente al dispendio de los veinticinco mil millones de pesetas que acaba de remitir el ejecutivo socialista a El Cairo. Mientras se empapela con millones la obra en la capital egipcia, la esperanza de devolver el tren a la estación de Matallana catorce años después se disuelve en opiniones y decisiones administrativas que amplían el abismo de confianza que separa al contribuyente leonés y a la clase política; desde esta semana se vuelven a coleccionar ejemplos a discreción, desde el ministro de la obra pública a cargos orgánicos del PSOE.