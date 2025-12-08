Un gentío cruza el puente de la Constitución en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las mejores previsiones sobre turistas se quedan cortas bajo el cartel de completo en los aparcamientos públicos; las calles, a rebosar, también de vehículos, y la zona centro desbordada sin distinción con la capacidad de convocatoria de un puente de primavera; o de las fiestas más recientes de San Froilán. El gentío que bulle entre la Constitución y la Inmaculada rompe moldes en el libro de registros de la hospedería leonesa y agota existencias en la hostelería y plazas en las terrazas, atestada de clientes como en el caso de una tarde estival. Hasta el termómetro que devolvió a León a cotas impropias de este adviento se puso de lado del principal sector económico que sostiene la actividad económica de la ciudad. La demanda está, al menos, a la altura de la oferta en otro momento clave para el tejido hostelero, con las navidades a la esquina que cierra el calendario y el tirón extraordinario de las celebraciones y banquetes por las celebraciones de empresa. La tercera esquina de ese triángulo estacional para la hostelería leonesa se cierra en este puente de la virgen de diciembre, con un ambiente ensordecedor por las calles del centro, en ese mestizaje que permite el encuentro del turismo gastronómico con el hábito de ocio y la escapada a León en el momento en el que se encapota el cielo y los 12 grados de la temperatura ambiente disimulan la nieve que cubre parte de la montaña.