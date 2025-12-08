El sector de la restauración gana estabilidad con contrato fijo en ocho de cada diez trabajadores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ocho de cada diez contratos del sector de la restauración en Castilla y León son fijos; el 72,8% tienen jornada completa y seis de cada diez son ocupados por mujeres, según se recoge en el informe Restauración y consumo fuera del hogar, realizado por Cajamar y que ha tenido acceso Ical. Esta radiografía dista poco de la media nacional, donde el 83,6% de los empleados son fijos, el 76,7% tiene jornada completa y el 54,4% son mujeres. Un sector que, en una provincia como la leonesa, aglutina a cerca del 7,5% de los afiliados a la Seguridad Social.

En función de los estudios, el 45,2% de los empleados en el sector tiene la Educación Secundaria Obligatoria; el 29,4% cuenta con Bachillerato, el 11,6% ha cursado FP Superior y el 13,8% es universitario.

Por otra parte, el número de castellanos y leoneses afiliados a la Seguridad en este sector ha crecido en Castilla y León un 2,75% desde 2019, hasta cerrar el pasado año con 66.544 trabajadores. Este incremento ha sido inferior al 7,9% registrado en el conjunto de España, donde se roza el millón y medio de afiliados.

Por comunidades, Andalucía se sitúa en cabeza con 266.261 afiliados, por delante de Cataluña (236.898), Madrid (222.853), Comunidad Valenciana (174.071), Canarias (108.768) y Galicia (72.491). El resto se sitúa por debajo de Castilla y León. Por provincias, el mayor peso laboral de la restauración lo presenta Ávila, donde el 8,4% de los afiliados pertenecen a este sector, por delante de Segovia (7,9%), León (7,4%), Salamanca (7,3%). En el lado contrario se sitúa Palencia (5,9%), Soria y Valladolid, ambas con el 6,1%, Burgos (6,7%) y Zamora (6,9%).

En cuanto a las empresas, Castilla y León contaba al cierre del año pasado con 13.768, que representan el 5,6% de las 245.975 del total de país. El 75,2%, 10.352, son bares o cafeterías; el 16,2% (2.230), restaurantes; el 5,8% (806) hoteles, y el 2,8% (380) empresas de comida preparada para eventos. En función del tamaño, el 27,3% de las empresas de hostelería de Castilla y León no cuentan con trabajadores, el 69,3% son microempresas y el 3,2 son pequeñas. A nivel nacional las microempresas son el 73% y las empresas sin asalariados el 21,4%.

Si tenemos en cuenta el tamaño de cada una de las comunidades en función de su población, Baleares tiene la mayor concentración de empresas del sector de la restauración con 7,15 empresas por cada mil habitantes, seguido de Asturias (6,68) y Cantabria (6,07), mientras que Madrid ocupa la última posición con 3,68. En el caso de bares y cafeterías, la media nacional es de 328 habitantes por establecimiento, con un máximo de 405 en Baleares y un mínimo de 230 en Asturias. En Castilla y León la media es de 231 habitantes por bar o cafetería. A nivel nacional, el sector de la restauración alcanzó en 2023 su máxima contribución a la economía en 2023: un 4,9%del valor añadido bruto.