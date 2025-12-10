Unos servicios mínimos «elevados» amortiguan la huelga de médicos

La concentración a las puertas del Hospital reivindicó el fin de las guardias de 24 horas y un Estatuto Médico propio.virginia morán

Con pancartas de «sin dormir, sin descansar, un error puede matar» y tras «24 horas seguidas, no se pueden salvar vidas», medio centenar de facultativos se concentraron ayer a las puertas del Hospital de León, en la primera de las cuatro jornadas de paro convocadas por el sindicato médico Cesm.

Una huelga, cuyo baluarte es tumbar el borrador del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad y lograr un Estatuto Médico propio. Sin embargo, el eco del paro sólo alcanzó un seguimiento del 28,1% en la provincia, lo que significa 357 profesionales, según los datos del Sacyl.

De modo que la «tormenta perfecta» que temía el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, al coincidir un puente y la huelga de médicos a las puertas de las vacaciones de Navidad se está amortiguando por los «elevados» servicios mínimos que impuso la propia Consejería, según estima Cesm. El propio presidente del sindicato médico, José Luis Díaz Villarig, reconoció que con 160 facultativos obligados a acudir al trabajo como piezas de esos servicios mínimos, la incidencia de la huelga es compleja.

Unos servicios con los que Sanidad quiere garantizar la asistencia urgente, la UCI y los tratamientos prioritarios como los oncológicos con manos médicas «suficientes». Sí se resintieron las consultas, pruebas y cirugías no vitales, que se reprogramarán y harán engordar las listas de espera donde figuran más de 6.500 pacientes. Desde Médicos Unidos por sus Derechos, Óscar Cordero, califica de «atropello» que los médicos no tengan capacidad para negociar sus condiciones con la administración. Ve abusivos los servicios mínimos, porque han quedado con una plantilla como en «un festivo» en el Hospital, aunque asegura que en Atención Primaria «se notó más» el paro.