Los estudiantes de Informática de la ULe dan respuesta a retos reales de empresas

Por segundo año consecutivo estudiantes de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULe) han vuelto a ponerse a prueba resolviendo retos reales del sector empresarial de la mano del Clúster de Automoción y Movilidad de Castilla y León (FaCyL).

La ULe, a través de un comunicado, ha informado de que en esta edición ha sido la multinacional Antolín la que ha planteado un desafío que ha contado con la participación de cerca de ochenta estudiantes de tercer curso del grado de Ingeniería Informática, organizados en equipos dentro de la asignatura de Dirección de Proyectos.

El objetivo ha sido el diseño de soluciones innovadoras aplicando la teoría a problemas concretos de la industria automovilística, han informado este

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de la Escuela por vincular la Universidad con la realidad empresarial y que los estudiantes se den cuenta de que lo que han estudiado puede aplicarse a la vida real.

"La conexión directa no solo universidad empresa, sino estudiantes empresa, es realmente importante para que ellos vean qué pueden hacer después. Un reto que ya se realizó el pasado año, lo que significa que la iniciativa es todo un éxito y ya tenemos una nueva preparada con Michelín gracias a FACyL", ha destacado Inmaculada González, subdirectora de la Escuela.

Una iniciativa que, según destaca la directora de FaCyL, Ana Núñez, busca detectar talento que el sector de la automoción y la movilidad pueda incorporar en un futuro cercano, además de acercar a los estudiantes desafíos reales de empresa.

Software para detectar anomalías

En este caso concreto, el reto planteado por el Departamento de Fabricación Avanzada 4.0 de Antolin ha consistido en el desarrollo de una herramienta informática para la detección de anomalías en piezas plásticas compuesta por un modelo de anomalías, basado en inteligencia artificial y una aplicación de inspección.

En los procesos de fabricación de piezas plásticas los posibles defectos que se pueden producir son variados en su forma y localización y además su ocurrencia es muy baja.

Esta solución pretende entrenar modelos de visión artificial en un tiempo razonable, detectando anomalías en las piezas fabricadas con la mayor precisión posible y con un bajo ratio de falsos positivos.

Los participantes se han dividido en tres equipos y durante las últimas semanas han tenido la oportunidad de mantener sesiones de resolución de dudas con el responsable de Inteligencia de Datos en Fabricación Avanzada 4.0 de Antolin y visitar la sede central de la empresa en Burgos, lo que les ha permitido comprender mejor el contexto y las necesidades reales del proyecto.

Los vencedores del reto han planteado una aplicación que permite analizar con gran facilidad las anomalías y evitar que los productos defectuosos lleguen a las líneas de producción. Además, han logrado que cualquier operario pueda detectarlo de manera sencilla.

El equipo vencedor ha recibido un premio de 500 euros otorgado por FaCyL que, de esta manera, reconoce su esfuerzo y su apuesta por la innovación.