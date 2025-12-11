Elena Blasco, secretaria general de CC OO en León: «La autonomía leonesa no es la panacea a todos los problemas»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Elena Blasco Martín es secretaria general de CC OO en León desde noviembre de 2023, cuando se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo. Poco más de dos años después, desgrana la situación laboral, sindical y económica provincial.

Balance

2025 ha sido positivo para León. Las estadísticas del paro muestran una reducción de desempleados y aumento de afiliados. «Lo creo sinceramente. Sí que es cierto que en octubre y noviembre han aumentado los desempleados y hay cierto estancamiento. Pero en el global del año los datos son positivos, y, por ejemplo en septiembre, mejoramos las cifras estatales. León tiene una situación en la que las características laborales provocan una alta estacionalidad, por el sector servicios (con malos salarios y precariedad). Habría que diseñar políticas solventes. Hay que tratar de superar esta dependencia, pero en términos generales, estamos contentos».

Convenios

Mejoras salariales. «A lo largo de este año, más de 340 categorías profesionales estaban por debajo del salario mínimo, y eso ya se ha arreglado. Por tanto, la capacidad de la clase obrera ha aumentado. También se han mejorado otras condiciones laborales como la conciliación o la igualdad. Todo esto teniendo en cuenta que las patronales no nos lo ponen fácil».

Diálogo sindical

Depende del nivel sectorial. «Las mesas negociadoras se presentan en conjunto a la patronal. Algunas negociaciones son rápidas y otras más lentas, como ha sido el caso de la metalo-siderúrgica, donde es cierto que no ha habido acuerdo con el otro sindicato mayoritario. Al final es un sector con más de 12.000 personas implicadas, es clave. Desde CC OO pensamos que no tiene que ser todo o nada, sino que hay que tratar de lograr puntos de compromiso. Siempre es importante llegar a unas líneas negociadoras. No es solo lo que soporta el papel, sino que realmente se pueda aplicar en el mundo real. Nosotros siempre estaremos como representantes de la clase trabajadora».

Leonesismo

Abiertos al debate. «Al final, siempre a su manera, CC OO es una organización sociopolítica, que a veces puede tender a los personalismos, pero la pata central es el ámbito confederal del sindicato. Estamos abiertos, desde el respeto, al debate y el diálogo, pero no consideramos que la autonomía leonesa, bien uniprovincial o triprovincial, sea la solución definitiva, hay que cambiar muchas más cosas. Respecto a la Junta, tenemos muy claro que debería variar el gobierno, pero mientras tanto son nuestros interlocutores oficiales. Crean un desequilibrio territorial».

Sector servicios

«Desde CC OO, contamos con Tradecyl para los trabajadores autónomos. En León estamos llevando a cabo un trabajo común y de diálogo social, también con UGT, para un proyecto de emprendimiento llamado Relevo Joven León. Se trata de evitar la desaparición del comercio de proximidad, apoyando a personas que quieran crear su primer negocio. Hablamos con autónomos que están pensando en la jubilación o el traspaso y les ponemos en contacto con emprendedores. La idea es que a partir de ahí ellos creen sinergias y a veces incluso convivir en el propio negocio durante unos meses. No pasa nada si el local se reutiliza para otro sector, lo complicado muchas veces es volver a subir el cierre tras bajarlo. Con solo dar una vuelta por León se pueden ver muchos lugares cerrados o a punto de hacerlo. La idea es asimismo luchar contra el hándicap de la fuga de talento joven».

Falta de trabajadores

Leyenda urbana. «Hay dos elementos indispensables que cualquier empresario debe tener en cuenta para la viabilidad de un proyecto: Primero, ver todas las ayudas disponibles, los fondos complementarios, para así medir la capacidad real; y segundo, mirar el personal que puede tener a su cargo, siempre con un empleo digno y estable. El problema es que en el comercio eso no se está dando, con uno de los convenios más bajos. Esto frena que alguien decida quedarse en León y prefieren irse a otros sitios. Es verdad que los margenes empresariales en León no han ascendido como la media estatal, pero la productividad sí. El salario mínimo de los convenios en la provincia, está muy por debajo de sus posibilidades, no aumenta al mismo nivel que la producción. Los trabajadores hacen muchas horas extra. En León, en los últimos 12 meses, más de 3.500 personas han declarado hacer horas extras (25.000) pagadas y más de 4.800 individuos, extras (29.000) no pagadas. ¿Dónde se han quedado esas horas sin pagar? Pues en los márgenes de beneficio para el empresario».

Futuro

Optimismo. «No hace falta inventar nada. En León hay un sector farmacéutico que ha creado empleo estable y de calidad. Hay que apostar por innovar en agricultura, ganadería y turismo, usar el entorno. Y con una población envejecida, profesionalizar el sector de cuidados».

