El ICECyL duplica sus peticiones en León y simplifica el acceso a ayudas

La mesa redonda impulsada por el Diario de León sobre la competitividad de las empresas leonesas puso sobre el tapete los retos, las oportunidades y las ayudas para lograr esa palanca. El director del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Augusto Cobos, explicó que el ICECyL «es el instrumento de la Junta para apoyar a las empresas, poner en valor el papel del empresario y favorecer y mejorar su competitividad».

Y, aunque la administración podía no hacer nada y dejar que el empresario se desenvolviera solo en el mercado o poner obstáculos con un exceso de burocracia, de legislación o medidas que dificulten llevar a cabo los proyectos, «hemos optado por apoyar la innovación, que puedan exportar, internacionalizar sus productos o acceder al mercado financiero en condiciones ventajosas». De hecho, el Instituto apoya el emprendimiento de base tecnológica en sectores punteros y que están llamados a jugar un papel determinante en la economía de futuro, como el aeroespacial o de las nuevas tecnologías.

Diversas personalidades del mundo económico y social acudieron al evento impulsado por Diario de león.RAMIRO

Unas ayudas que los tres empresarios que participaron en la mesa, Alberto Cerrillo (Vexiza), Carlos García (Invicsa Airtech) y Pedro Osorio (Fisura), reconocieron que les han ayudado en su camino al mercado interior y exterior.

Cobos reconoció que la Administración «tiene que cambiar el lenguaje con el que interactuamos con los empresarios, que van a ser nuestros clientes, y escucharlos», como ayer ocurrió. Detalló que el ICECyL ofrece un catálogo de servicios que «intentamos que sean transversales, muy amplios y con productos diferentes». El producto más conocido es la ayuda a fondo perdido, y el que más reclaman los empresarios. Pero están introduciendo la cultura del dato para medir lo que se hace y si las medidas del Instituto para la Competitividad son efectivas y adecuadas o necesitan ser corregidas.

La evolución ha sido al alza. En 2022-23 recibieron 200 solicitudes, en 2024, 220 (un 10% más) y en 2025, 375. Lo que refleja, a su juicio, tres cosas: «que se han duplicado las peticiones con el mismo personal en la delegación del ICECyL en León, que estamos cada vez más cerca de los empresarios y que hay movimiento en el tejido empresarial leonés».

El Instituto se marca varios objetivos para mejorar ese producto, comenzando por la simplificación. «Somos conscientes de que la tramitación de las ayudas, a veces, es un proceso excesivamente burocrático», admitió. Cuando están cofinanciadas por los fondos europeos, están sometidas a las normativas de la UE y «es complicado hasta para nosotros».

Por eso el ICE ha concentrado esos fondos en algunas líneas y otras las ha dotado exclusivamente con fondos autonómicos «porque de esa forma tenemos más libertad a la hora de definir el procedimiento administrativo y simplificarlo», por ejemplo, con líneas a gastos pagados, que evitan que una empresa solicite la ayuda, espere la respuesta, ejecute la acción, presente la liquidación al ICECyL, el Instituto la revise y finalmente la pague. Con esa fórmula, «un empresario que ha estado en una Feria, sabe de antemano cuáles van a ser las reglas de la ayuda porque ya la hemos convocado y anunciado, recopila las facturas y al volver las presenta con la solicitud de ayuda, nosotros la adjudicamos y liquidamos».

Además, CyL es la única comunidad que ha conseguido incluir el modelo de costes simplificados con el aval de la Comisión Europea. «Reduce el proceso de solicitud porque ya hay una estimación de costes en una tabla que determina en función de las horas de trabajo que lleve el proyecto qué subvención podría recibir». El objetivo es que «el dinero esté cuanto antes en el bolsillo del empresario. De nada sirve conceder una ayuda de 150.000 euros si la empresa tarda de seis meses a un año en lograrla y además evitamos tensiones de liquidez», remarcó.