Augusto Cobos, director del Icecyl: «Hay que creer que León tiene empresas muy potentes»

El director del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Augusto Cobos, animó a «creernos que tenemos empresas muy potentes con proyectos muy interesantes» en León. Cree que ese mensaje positivo «lo tienen que trasladar los profesores a los universitarios y no poner como ejemplo de internacionalización por ejemplo a Mango, cuando en León funciona Fisura, que está en más de 70 países. Partimos del prejuicio de que CyL es una comunidad de mayores y lo que hay que destacar es la calidad de vida y los proyectos muy punteros que funcionan. Y no se puede perder la oportunidad de que los alumnos estén echando currículums en su último curso en Madrid porque desconocen las empresas de la provincia». El ICECyL hace de intermediario entre los centros tecnológicos y la sociedad y opina que la Administración «tiene que dar ejemplo y modernizar su sistema informático. No podemos estar pidiendo a las empresas que se digitalicen y nosotros seguir con lo mismo».

En ese sentido, indicó que tienen en proyecto incluir la IA en la gestión de las ayudas para ser más eficientes. Recordó que las empresas ubicadas en territorio rural tienen un 10% más de ayuda y que cuando se habla de un territorio que es competitivo, «como pretendemos que sea León, el principal protagonismo no lo asume la Junta. Los verdaderos responsables son los empresarios que están en ese área asentados y que están poniendo en el mercado un producto que queremos que sea de calidad y diferenciador. Nosotros ayudamos con convocatorias ahora más flexibles».