Alberto Cerrillo, CEO de Vexiza: «Las ayudas son una palanca para competir con los grandes»

La empresa Vexiza cumple diez años y se traslada del Edificio Rojo de Eras al Parque Tecnológico. Con 80 trabajadores, se dedica al sector de soluciones tecnológicas enfocadas a la seguridad, la inteligencia y la meteorología, principalmente. Está en un momento «dulce» de expansión, según reconoce su CEO, Alberto Cerrillo, quien asegura que desde la pandemia, la competencia «nos ha hecho ponernos en guardia para retener el talento por el que compiten empresas extranjeras».

Por eso les ha hecho «pensar en las condiciones salariales y de la vida laboral para diferenciarnos y en ofrecer productos prácticos». Cerrillo reconoce que Vexiza ha invertido mucho y las ayudas del ICECyL «han sido una pieza clave e importante, no lo esencial, porque la idea es lo primero».

También cree que son un ejemplo del retorno positivo de la subvención del Instituto. «Yo, empresa de León, con ayudas de la Junta, pongo en marcha un proyecto que le sirve a la propia Junta, como con la colaboración en los incendios o en supercomputación, luego esa ayuda revierte en la administración autonómica que la concedió». Estima que las ayudas «te permiten salir al campo a medirte con los grandes».

Vexiza dispone de un departamento de I+D para adelantarse a cada avance, ya que la vida útil de la tecnología, en un mundo en lena transformación, es muy volátil. Cerrillo no percibe que exista brecha digital en León o, al menos, no más que en cualquier otro punto. La inclusión de la Inteligencia Artificial «sin control puede tener un efecto adverso», advierte, aunque en general considera que la IA es multiplicadora para la eficacia del mercado laboral. Admite que una ayuda «no puede comprometer tu negocio, aunque sirve de colchón para arrancar y las recomiendo porque es una palanca».

Con la experiencia que ahora acumula en el mundo tecnológico y de la empresa y tras escudriñar el acceso de las subvenciones y lograr muchas de ellas para renovar equipos y mejorar el equipamiento ergonómico, reconoce que «los primeros años de una compañía puede que no sean los mejores, pero hay que tirar para adelante y tomar decisiones que te ayudarán a prosperar y situarte». Entiende que León es un buen lugar para emprender y para aprovechar su calidad de vida y de oportunidades.