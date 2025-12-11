Un turismo se lleva por delante a un patinete en las afueras de León
El accidente tuvo lugar a las 8.05 de la mañana en Navatejera y dejó herida a una mujer de 36 años
Un patinete ha resultado arrollado por un turismo a primera hora de la mañana en Navatejera, según informa el servicio de emergencias 112.
A las 8.05 horas la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido varias llamadas que alertaban de un accidente en la avenida de la Libertad a la altura de la rotonda en Navatejera (Villaquilambre). Se trataba de una colisión entre un patinete y un turismo.
Se trasladó aviso a Policía Local de Villaquilambre, a Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender a una mujer de 36 años que se encontraba consciente.