Un turismo se lleva por delante a un patinete en las afueras de León

El accidente tuvo lugar a las 8.05 de la mañana en Navatejera y dejó herida a una mujer de 36 años

Los hechos ocurrieron en los alrededores de la avenida de la Libertad de Navatejera. BRUNO MORENO

Miguel Ángel Zamora
Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

Un patinete ha resultado arrollado por un turismo a primera hora de la mañana en Navatejera, según informa el servicio de emergencias 112.

A las 8.05 horas la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido varias llamadas que alertaban de un accidente en la avenida de la Libertad a la altura de la rotonda en Navatejera (Villaquilambre). Se trataba de una colisión entre un patinete y un turismo. 

Se trasladó aviso a Policía Local de Villaquilambre, a Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender a una mujer de 36 años que se encontraba consciente.

