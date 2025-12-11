Una conductora queda anegada por el agua en un paso subterráneo de Trobajo en León

Una conductora de 19 años tuvo que ser rescatada esta mañana por los bomberos de León en un subterráneo de Trobajo del Camino al atascarse su vehículo a causa del agua.

A las 8.02 horas la Sala de Operaciones del 112 recibió aviso de un vehículo que precisaba ayuda en la calle Venus, en Trobajo del Camino, en el paso subterráneo, al haber quedado anegado por el agua.

Se trasladó aviso desde la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León al Centro Coordinador de Emergencias, que coordinó el rescate de agua, a Policía Nacional, Bomberos de León, y a Policía Local de San Andrés de Rabanedo.

Los Bomberos de León actuaron para liberar a la conductora, una mujer de 19 años que no precisó asistencia sanitaria. Fuentes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo aclararon que el paso tiene señalización que prohíbe la circulación por la zona y que ya se había advertido del peligro.