El vídeo viral que muestra León a vista de pájaro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

¿Sabrías reconocer la ciudad a vista de pájaro desde Google Earth? Este es el desafío que propone en cada una de sus publicaciones el perfil de The Google Earth Traveler, donde se muestras rincones de todo el mundo.

Desde rincones de montaña como Zermatt hasta grandes urbes como Chicago esta cuenta invita a descubrir ciudades desde el aire.

En uno de sus últimos vídeos se pudo ver la Pulchra Leonina, San Isidoro o San Marcos, grandes iconos de la ciudad del León y que invitaron a sus más de 100 mil seguidores a redescubrir la capital del viejo Reino.