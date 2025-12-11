Nuria Rubio es la candidata menos apoyada en la Agrupación Municipal del PSOE leonés para seguir en las Cortes

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, fue la aspirante menos votada en la Agrupación Municipal del PSOE de la ciudad de León para formar parte de la candidatura a las Cortes por esta provincia en las próximas elecciones autonómicas. En la asamblea de este jueves fue superada en apoyos por Estela Melcón, Esteban Martínez y Rubén Fernández, según fuentes socialistas consultadas por Ical.

En concreto, Nuria Rubio, procuradora desde 2019, fue la candidata con menos respaldo de los militantes en la Agrupación Municipal del PSOE de León, la más numerosa de la Comunidad y que dirige el alcalde de la capital, José Antonio Diez. No obstante, se da por hecho que encabezará la candidatura a las Cortes, una vez que la Ejecutiva provincial ordene la lista antes de enviarla al Comité Autonómico del 19 de diciembre.

De hecho, la vicesecretaria del PSCyL logró once votos en la asamblea, frente a los 32 que se llevó Estela Melcón, integrante de la ejecutiva local del partido, seguida por los 29 de Esteban Martínez Rodríguez o los 14 de Rubén Fernández García, que forma parte de la Ejecutiva provincial de Javier Alfonso Cendón.

Otro de los dirigentes que han sido propuestos en las asambleas que está celebrando estos días el PSOE de León es Mario Rivas, alcalde de Villablino, que algunos sitúan en el segundo puesto de la candidatura a las Cortes por León. De hecho, es también miembro de la Ejecutiva Autonómica de Carlos Martínez.

Mañana se celebrará la asamblea de la Agrupación Socialista de San Andrés del Rabanedo, el tercer municipio de la provincia, en la que se da por seguro, según algunas fuentes, que será propuesto el portavoz en el Ayuntamiento, Benjamín Fernández, también vocal de la Ejecutiva del PSOE de Castilla y León.