Los Bomberos Forestales y el cuarteto 'Corazones Acordes' llevan la Navidad a la planta de Pediatría

Los Bomberos Forestales de León se acercaron este lunes al Hospital Universitario de León para entregar, como ya viene siendo tradicional cada año, unos regalos a las niñas y niños ingresados en la planta de Pediatría. Una vez allí, se sumaron al público, integrado por pacientes, familiares y personal, del concierto solidario del cuarteto de cuerda Corazones Acordes, formado por profesores del Conservatorio, en el aula hospitalaria.

Con estas actividades, y la visita de la Tuna de la Universidad de León el pasado sábado, el Hospital inicia su programación navideña, que incluirá conciertos, baile, magia y talleres infantiles, así como la entrega de regalos y las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos.