El PP ensalza el compromiso de Mañueco con León: 120 millones en polígonos industriales frente al abandono de Pedro Sánchez con Torneros

El PP de León resalta que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha demostrado, una vez más, "su compromiso con León" a través de la finalización de la segunda fase del polígono industrial de Villadangos, “referencia no sólo en Castilla y León sino en todo el noroeste”.

Esta apuesta y este compromiso contrasta, según los populares, con el “abandono” del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE leonés que “ignoran a la provincia y sus demandas de suelo industrial competitivo” con la ‘inacción’ en la plataforma logística de Torneros.

“Villadangos y Torneros representan, claramente, las dos caras de la moneda del lugar que ocupa León para Alfonso Fernández Mañueco y para Pedro Sánchez”, remarcan desde el PP de León, pese a que éste ha visitado la provincia en cinco ocasiones en lo que va de año, más que ningún presidente del Gobierno anterior. Estas visitas, prosiguen, “no han sido más que actos de autocomplacencia, sin proyectos concretos para León, más allá de los anuncios reiterados de iniciativas que no se cumplen”.

El PP de León insiste que “Alfonso Fernández Mañueco está cumpliendo con León con la segunda fase de Villadangos”, cuyo 75% del espacio ya está reservado y comprometido por empresas que supondrán una incorporación “masiva” de nuevos empleos, muchos cualificados, que se sumará a los 5.000 empleos ya existentes

Junto a ello hay que sumar el reciente inicio de la ampliación del Parque Tecnológico de León y el Bayo, en El Bierzo, iniciativas que permitirán, junto con la ampliación de la Llanada en Ponferrada, Cistierna y Villablino “completar un mapa de suelo industrial de calidad en todo el territorio de la provincia con más de 120 millones de euros de inversión”.

Ésta es, inciden, “la manera de gestionar del Partido Popular, con hechos, con iniciativas que son medibles en inversión, generación de empleo, creación de valor añadido” y todo frente al PSOE que “apuesta por anuncios, una y otra vez, que como en el caso de Torneros quedarán durmiendo en algún cajón”.

Los populares recuerdan que el pacto firmado en 2019 por el PSOE y la UPL que ha permitido que ambos gobiernen la Diputación contemplaba la puesta en marcha de la plataforma logística de Torneros, un proyecto “caído” al que, ahora, “habrá que sumar la no llegada del Feve al centro de León o el abandono definitivo del proyecto de construir viviendas en el cuartel de Almansa”.