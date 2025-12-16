Balizas V-16 y V-27: dos minutos para entender la revolución en seguridad vial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

España se enfrenta a una auténtica revolución en materia de seguridad vial con la inminente implementación obligatoria de las balizas V-16 y la introducción de la señalización virtual V-27. A menos de tres meses para que finalice 2025, los conductores deben prepararse para abandonar definitivamente los tradicionales triángulos de emergencia, que darán paso a un sistema dual de alerta que combinará dispositivos físicos con tecnología conectada. La Dirección General de Tráfico (DGT) culmina así un plan estratégico para reducir la siniestralidad en carretera mediante soluciones tecnológicas avanzadas.

El 1 de enero de 2026 marca en el calendario la fecha límite para adaptar todos los vehículos a esta nueva normativa de señalización de emergencia. Mientras la baliza V-16 —una luz de color amarillo auto que se coloca en la parte superior del vehículo— será obligatoria para todo el parque móvil español, la señal V-27 funcionará como un complemento virtual que alertará a otros conductores a través de los sistemas de infoentretenimiento de los vehículos conectados, creando un escudo preventivo invisible pero efectivo.

Según los expertos consultados, este cambio normativo responde a una necesidad crítica de mejorar la visibilidad de los vehículos detenidos en situaciones de emergencia. Las estadísticas de la DGT revelan que numerosos accidentes secundarios se producen por la escasa anticipación con la que se detectan vehículos averiados o accidentados, especialmente en condiciones de baja visibilidad o en tramos con curvas pronunciadas.

¿Qué es exactamente una baliza V-16 y cómo funciona?

La baliza V-16 es un dispositivo luminoso de preseñalización de peligro que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia a partir del próximo año. Este aparato, que debe estar homologado por la DGT, emite destellos en color amarillo auto y se coloca en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado para garantizar su máxima visibilidad desde todos los ángulos.

La normativa establece requisitos técnicos precisos para estos dispositivos. Deben contar con alimentación autónoma a través de una pila o batería que garantice su funcionamiento durante al menos 18 meses. En el caso de modelos recargables, se considerarán válidos siempre que permitan la carga en el propio vehículo.

Un aspecto revolucionario de estas balizas es su conectividad. Cuando se activa, envía automáticamente su posición GPS a la plataforma DGT 3.0, alertando a las autoridades y servicios de emergencia sobre la localización exacta del incidente. Esta geolocalización en tiempo real permite una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier emergencia en carretera.

El coste de estas comunicaciones estará incluido en el precio de venta al público y los fabricantes deberán garantizar el servicio durante un mínimo de 12 años, lo que asegura una larga vida útil para el dispositivo.

La señal V-27: el triángulo virtual que revoluciona la conducción conectada

Mientras la baliza V-16 representa la parte física y visible del nuevo sistema, la señal V-27 constituye un salto cualitativo hacia la conducción conectada. A diferencia de su compañera, esta no es un dispositivo tangible sino un sistema de alertas virtuales que aparecerán en las pantallas de los vehículos equipados con tecnología compatible.

Su funcionamiento es tan sofisticado como sencillo: cuando un conductor activa su baliza V-16, las coordenadas del incidente viajan instantáneamente a la nube de la DGT, que procesa esta información y envía avisos preventivos a todos los vehículos conectados que se aproximen a la zona de peligro. Este sistema permite recibir alertas kilómetros antes de llegar al punto conflictivo, proporcionando tiempo suficiente para reducir la velocidad y extremar las precauciones.

La principal ventaja de esta tecnología es que supera las limitaciones físicas de visibilidad. En curvas cerradas, cambios de rasante o condiciones meteorológicas adversas, la señal V-27 mantendrá su efectividad, advirtiendo al conductor mucho antes de tener contacto visual con el peligro.

A diferencia de la baliza V-16, la implementación de la señal V-27 será voluntaria y dependerá del equipamiento tecnológico de cada vehículo. Los modelos más recientes ya vienen preparados para esta funcionalidad, mientras que el parque móvil más antiguo quedará excluido de este avance.

Sanciones por incumplimiento: lo que debe saber todo conductor

La DGT no ha escatimado en establecer un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de la nueva normativa. No llevar la baliza V-16 será considerado una infracción leve, con multas de hasta 100 euros. Sin embargo, no activarla en caso de avería o accidente constituirá una infracción grave que puede acarrear sanciones de 200 euros.

Las autoridades de tráfico han subrayado que estas sanciones no buscan un afán recaudatorio sino garantizar la seguridad vial. Según datos oficiales, las colisiones por alcance a vehículos detenidos en la calzada son responsables de numerosas víctimas cada año, muchas de ellas entre quienes intentan colocar los tradicionales triángulos de emergencia.

Los expertos en seguridad vial consultados coinciden en señalar que el nuevo sistema dual reduce significativamente el riesgo para los conductores, que ya no necesitarán bajarse del vehículo para colocar los triángulos, una maniobra especialmente peligrosa en vías de alta velocidad o con escasa visibilidad.

Otras novedades en materia de tráfico previstas para 2026

La implementación de las balizas V-16 y V-27 no son las únicas novedades que la DGT tiene previstas para 2026. Según ha informado Legálitas, existe una batería de medidas pendientes de aprobación definitiva que podrían entrar en vigor en los próximos meses:

La creación de un carril de emergencia obligatorio en autopistas y autovías es una de las propuestas más relevantes. En caso de atasco, los conductores situados en el carril derecho deberán abrirse hacia la derecha, mientras que los del carril izquierdo lo harán hacia la izquierda, creando un pasillo central para los vehículos de emergencia.

También se estudia un nuevo protocolo para adelantar a vehículos detenidos por avería o accidente. La normativa exigirá reducir la velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite establecido y mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros, incluso si ello implica invadir parcialmente el carril contrario cuando sea seguro hacerlo.

La protección de los peatones se reforzará prohibiendo la parada o estacionamiento junto a los pasos de cebra, incluso en doble fila, para evitar problemas de visibilidad tanto para conductores como para quienes cruzan la calzada.

Los usuarios de motocicletas, ciclomotores y bicicletas verán endurecidas las normas sobre equipamiento de seguridad. Se prohibirá el uso de chanclas o calzado abierto, se hará obligatorio el uso de guantes de protección y se eliminará la exención del casco por motivos médicos.

Los patinetes eléctricos, por su parte, deberán circular con las luces encendidas permanentemente, igual que ocurre actualmente con las motocicletas, mejorando así su visibilidad durante las 24 horas del día.

Cursos de conducción segura: una vía para recuperar puntos del carné

Otra novedad destacable que ya ha entrado en vigor pero que cobrará mayor relevancia en 2026 son los cursos de conducción segura y eficiente que permiten recuperar puntos del carné. Aunque actualmente son pocas las autoescuelas autorizadas para impartirlos, su número irá en aumento durante los próximos meses.

Existen dos modalidades principales: cursos para turismos y cursos para motocicletas y ciclomotores, estos últimos divididos en formación para zona urbana y para carretera convencional. La superación de cada curso permite recuperar dos puntos hasta un máximo de 15 en el saldo del permiso.

Estos cursos sólo pueden realizarse cada dos años por tipo de vehículo, siempre que el conductor mantenga algún punto vigente. Su duración mínima es de seis horas lectivas, con al menos una hora y cuarenta y cinco minutos de formación teórica y cuatro horas y quince minutos de formación práctica presencial.

¿Qué diferencias existen entre las balizas V-16 y las señales V-27?

La confusión entre ambos sistemas es habitual, pero sus diferencias son sustanciales. La baliza V-16 es un dispositivo físico, visible y obligatorio para todos los vehículos a partir de enero de 2026. Debe activarse manualmente en caso de emergencia y su principal función es hacer visible el vehículo detenido mediante destellos luminosos.

Por su parte, la señal V-27 es virtual, invisible al ojo humano y totalmente automática. No requiere intervención del conductor y su implementación será voluntaria, dependiendo de las capacidades tecnológicas del vehículo. Su función es crear un sistema preventivo de alertas tempranas que avisen con antelación a otros conductores sobre la presencia de un peligro en la vía.

Mientras que la V-16 protege principalmente al vehículo detenido haciéndolo más visible, la V-27 actúa como escudo preventivo para los vehículos en circulación, alertándoles con tiempo suficiente para reaccionar adecuadamente. La combinación de ambos sistemas representa lo que los expertos consideran el futuro de la seguridad vial conectada, donde los vehículos se comunican entre sí para crear un entorno de conducción más seguro para todos.

La transición hacia este nuevo modelo de seguridad vial conectada, prevista para 2026, marca el inicio de una era en la que los vehículos dejarán progresivamente de ser elementos aislados para convertirse en nodos de una red de información compartida, capaz de salvar vidas mediante la tecnología y la prevención.