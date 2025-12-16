'Activos y felices' transforma la planta de Pediatría del CAULE en un espacio de bienestar y alegría navideña

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En una jornada cargada de emoción y solidaridad, los voluntarios de la Asociación Activos y Felices realizaron una visita muy especial a los pacientes más pequeños, transformando la rutina hospitalaria en un espacio de bienestar, aprendizaje y alegría navideña.

La comitiva contó con un guía de excepción: Ventura, el duende de la felicidad. La mascota de la asociación no solo arrancó sonrisas, sino que compartió con los niños y niñas un mensaje poderoso sobre cómo "ser más felices y sanar más pronto", sembrando optimismo e interés.

Junto a Ventura, la visita cobró un sentido aún más profundo con la presencia de Aitana, una niña muy especial que, conociendo de primera mano lo que significa pasar periodos de tiempo en el hospital, quiso acompañar y dar fuerzas a sus compañeros.

Aitana no llegó con las manos vacías. Con la empatía de quien comprende la situación, entregó a cada niño una tarjeta navideña exclusiva, diseñada por el artista Julio del Barrio. Sin embargo, el verdadero regalo estaba en el interior: un emotivo mensaje escrito por la propia Aitana, palabras sinceras de aliento y cariño que conectaron de inmediato con los pequeños pacientes.

"Pilco Paco": Un regalo para los sentidos

El otro gran protagonista de la jornada fue el "Pilco Paco". Diseñado y creado por las hermanas gemelas Eva y Diana De Vega, este objeto es mucho más que un juguete; es una esfera sensorial de tela rellena con piedras naturales y fibras textiles. Su diseño está pensado para despertar la conciencia corporal y emocional, transformando la respiración en un acto de bienestar.

Para asegurar que el regalo tuviera un impacto real, Belén Aren dirigió una pequeña sesión práctica. Con empatia y cariño, enseñó tanto a los padres y madres como a los pequeños a utilizar la esfera, poniendo el foco en la respiración consciente.

"En tan solo tres minutos, los niños y sus papás pueden encontrar un espacio de bienestar y calma, algo fundamental en un entorno hospitalario", explicó Aren.

Un broche final musical

Para cerrar una jornada inolvidable, la música se hizo presente de la mano de José Francisco, cantautor leonés. Al ritmo de villancicos, voluntarios, familias y personal sanitario se unieron en un momento de celebración, recordando que, incluso en los momentos difíciles, la felicidad y la compañía son las mejores medicinas.