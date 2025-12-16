La policía investiga a un individuo por amenazar con una pistola simulada a un conocido en León

Agentes de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía han identificado un individuo que aparece en una grabación realizada con un teléfono móvil, realizando supuestas, amenazas de muerte con una pistola que los investigadores creen que puede ser falsa mientras varios amigos suyos graban la escena.

En la grabación, que ha sido compartido por Daniel Esteve, de Desokupa, el agresor apunta con una supuesta pistola a la víctima al grito de "¿Qué quieres ahora?" mientras lo que parece ser un cómplice graba entre risas.

La víctima contesta "No me quiero pegar contigo", a lo que el agresor le responde "Ahora te vas a ir a casa pero después...". "Conozco el barrio y sé quiénes sois", dice el afectado mientras entran en una trifulca y el agresor no para de apartarle la mano al grito de "Deja la mano".

Captura de pantalla del vídeo

La escena se desarrolla en una barriada de la capital de noche. El protagonista, visiblemente alterado según se puede comprobar en el vídeo, inicia una discusión que la policía cree que era por motivos desconocidos. Aunque inicialmente de la conversación se deduce que puede tratarse de un familiar directo, los investigadores entienden que no tiene relación y que es un episodio aislado .

Captura de pantalla del vídeo de Instagram

El protagonista principal, que es el que empuña la pistola teóricamente falsa, ya está identificado y se emprenderán sobre las acciones policiales correspondientes. Los agentes trabajan ahora para tratar de poner nombre y datos al resto de las personas que acompañaban el suceso.