La Navidad regresa con trenes llenos de leoneses

El repertorio del regreso a casa por Navidad requiere de una estrofa peculiar en el caso de León, para ajustarse al fenómeno de trenes repletos en el retorno. Vuelven leoneses, por miles, acorde al volumen de la diáspora de una población emigrante que en las fechas señaladas obliga al operador ferroviario a colocar el cartel de no hay billetes; también en las taquillas virtuales, con la reseña de tren completo en la parrilla de oferta diario de viajes a León; el contagio del tren lleno se expande en un contagio agresivo desde este mismo jueves; mañana, la ola será incontenible; cuatro de los trenes de la frecuencia diaria desde Madrid ya estaban completos con más de 48 horas de antelación; otros dos, incluido el Avlo que cierra la banda horaria matinal, contaban ayer con alguna plaza especial disponible; mientras que los precios del billete fluctúan de acuerdo con la presión de la demanda. En los soportes de venta de la compañía en vía de alta velocidad los precios estaban más cerca ayer de los cien que de los noventa euros. La tendencia de todo este fenómeno del retorno a León atraídos por la llamada de la Navidad se acelera de forma exponencial a medida que avanzan las jornadas hasta la misma Nochebuena; el lunes 22, por ejemplo, la lotería también tiene algo que ver con encontrar un billete de tren para llegar a León desde Madrid, como principal punto de embarque para el aluvión de leoneses que se ponen en marcha por la festividad familiar y entrañable. Billetes agotados, incluso en la banda matinal. No será por falta de ternes; los Alvia, con trescientas plazas, el AVE a Alicante, los 106 con medio millar de plazas y el Avlo que se acerca a seiscientas; es palpable el salto de oferta desde que se amplió el trazado con la estación pasante y el túnel de la Variante. La alternativa a la amplia demanda del regreso en tren se llama Alsa, principal operador de los enlaces de Madrid a León en el servicio de transporte de viajeros por carretera; la empresa exhibe hasta 42 frecuencias diarias, que suele reforzar con más unidades en estas fechas señaladas. En las taquillas de bus se estrecha el margen entre billetes ofrecidos y la demanda de billetes, en esa sinfonía navideña que recorre Sancho el Gordo y va de la terminal de bus a la estación de tren. Este mismo jueves, ya es Navidad en los andenes.