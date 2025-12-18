San Andrés reabre el paso peatonal de la calle Príncipe, pero mantiene el cierre al tráfico por el agua

Uno de los vehículos atrapados en el túnel de la calle Príncipe en fechas pasadas.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo informa de que el paso peatonal de los túneles de la calle Príncipe ya se encuentra abierto a los peatones desde ayer por la noche, tras una intensa jornada de trabajos de desagüe.

Las labores, que arrancaron ayer y se han extendido durante toda la madrugada, continuarán en las próximas horas con el objetivo de retirar completamente el agua acumulada y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para poder abrir el paso al tráfico rodado. Hasta que no se den estas condiciones, los vehículos no podrán circular por los túneles, priorizando en todo momento la seguridad de la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el anterior equipo de gobierno del PSOE no recepcionó formalmente la obra, ya que abrió los pasos sin firmar el acta de recepción correspondiente. Dicha acta, fechada el 10 de junio del 2022, es el documento que permitía activar la garantía ofrecida por ADIF para solventar las incidencias que pudieran surgir tras la puesta en marcha de la infraestructura.

Una vez entró en funcionamiento, el mantenimiento pasó a ser competencia municipal. Al no firmarse dicha acta, el anterior gobierno privó al Ayuntamiento de poder exigir la garantía, lo que hoy dificulta la resolución de problemas como los actuales. "De aquellas prisas, estos problemas", explican desde UPL.

Los episodios de inundaciones registrados en estos pasos vuelven a poner de manifiesto que la única solución definitiva es el soterramiento de las vías del tren a su paso por Trobajo del Camino. "Más túneles supondría cometer los mismos errores", añaden.

El Ayuntamiento seguirá informando puntualmente sobre la evolución de los trabajos y la reapertura al tráfico rodado cuando sea plenamente seguro hacerlo.