UPL reclama al alcalde que presente la candidatura para ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

El Boletín Oficial del Estado vuelve otra vez a dar una bofetada a León en la pretensión, plasmada en los acuerdos, a iniciativa de UPL, de los Plenos del Ayuntamiento de León de celebrados el 30 de septiembre de 2022 y 28 de febrero de 2025, de ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública al establecer como uno de los requisitos la cercanía de aeropuertos internacionales con destinos prioritarios a importantes ciudades europeas, lo que no se cumple desde el aeropuerto de León y solo los grandes aeropuertos como Madrid o Barcelona y otras capitales españolas importantes cumplen, lo que teóricamente dejaría a León fuera de las posibilidades de ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, lo que desde luego debería de explicar el presidente del Gobierno, así como el secretario provincial del PSOE, Javier Cendón, las razones por las que manifestando en numerosas ocasiones el interés del Gobierno de favorecer en las descentralizaciones estatales a la España Vaciada, por qué se ponen unos requisitos que solamente favorecen a las grandes capitales.

De todas las maneras, desde el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León, instamos y exigimos al Alcalde de León que de modo inmediato, en cuanto se abra el plazo oportuno, presente la candidatura de León para ser sede de esta agencia estatal, si tenemos en cuenta que León tiene un aeropuerto internacional y además a 2 horas en AVE del aeropuerto internacional Adolfo Suárez, por lo que perfectamente puede interpretarse, si existe voluntad para ello, que León cumple los requisitos oportunos para ser la futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública que el BOE establece de carácter prioritario y urgente la fijación de esta sede.