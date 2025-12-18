El PP denuncia que el equipo de gobierno de Diez incumple la obligación de convocar cada tres meses el Consejo Municipal de Inmigración

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

“Resulta llamativo que José Antonio Diez siempre manifestase que la participación era un pilar fundamental para su gobierno cuando en realidad lo que ha hecho como alcalde es no contar con los colectivos de la ciudad”, así resume el portavoz popular, David Fernández, la gestión del alcalde durante estos años.

Un nuevo ejemplo de esta falta de participación ha sido la celebración del Día Internacional del Migrante, hoy es la jornada aunque el acto tuvo lugar ayer en el Teatro San Francisco, ya que el Ayuntamiento de León no convoca el Consejo Municipal de Inmigración desde hace un año a pesar de tener la obligación de hacerlo al menos cada tres meses, como apunta su reglamento.

“Parece que este colectivo sólo le interesa a Diez para aumentar el censo de la ciudad, luego no cuenta para él. A Diez no le interesa hablar de la inmigración regulada y legal, ni de la inserción laboral y social, o del acceso a los servicios públicos de estos vecinos del municipio”, señala Fernández.

El Consejo Municipal de Inmigración es un foro de participación de este colectivo, donde tienen voz y además la oportunidad de trasladar al equipo de gobierno sus propuestas y preocupaciones. Uno de sus objetivos, lograr la cohesión social y la inclusión e integración de todos los colectivos. Y una herramienta fundamental para conseguirlo es el Plan de Inclusión, puesto en marcha en el año 2017 por parte del Partido Popular. Un programa que ha caducado y no se ha prorrogado por parte del equipo de gobierno socialista de Diez.

‘León, ciudad inclusiva’

“Es necesario que se escuche la opinión y la propuesta de los ciudadanos, no tiene sentido que existan unos órganos de participación y se les ignore, no se les convoque y, por lo tanto, no se les escuche”, apunta el portavoz. En lo que se refiere a la cohesión social este equipo de gobierno ha dejado de lado la realización del proyecto ‘León ciudad inclusiva’, que se realizaba con las asociaciones de inmigrantes, que tenía como objetivo potenciar la integración de personas en la ciudad y fomentar el conocimiento de culturas, la integración de los inmigrantes y la multiculturalidad.

Por todo esto, el PP municipal solicita al equipo de gobierno que convoque en tiempo y forma el Consejo Municipal de Inmigración, y que recupere el `León, ciudad inclusiva’ para un municipio en el que viven personas procedentes de 140 países.