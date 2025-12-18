La Policía tramita la posible expulsión del hombre que amenazó a otro a punta de pistola en Mariano Andrés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional han identificado a los protagonistas de un vídeo viral en el que se veía cómo un hombre amenazaba a otro con un arma de fuego en la Avenida Mariano de Andrés, en la capital leonesa.

Una vez identificadas ambas partes, se ha comprobado que los hechos se produjeron en el marco de una discusión entre personas conocidas, encontrándose al menos el autor de las amenazas en estado de embriaguez.

La Policía ha explicado que, según las declaraciones recogidas, la víctima manifestó que en ningún momento se sintió amedrentada y que mantuvo la situación bajo control, ya que conocía que el arma utilizada era simulada, de plástico y de baja calidad.

Asimismo, indicó que no tenía intención de presentar denuncia por estos hechos, han informado este jueves fuentes policiales.

Tras el esclarecimiento de lo ocurrido se ha levantado un acta por infracción contra la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y se ha procedido contra el autor como investigado, no detenido, por un presunto delito de amenazas y por tenencia ilícita de armas.

En el ámbito administrativo se le ha abierto un procedimiento de expulsión, por estancia irregular ya que entró en el país en 2021 y carece de documentación que legalice su situación.