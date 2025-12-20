Lotería de Navidad 2025 León, en directo: dónde comprar, premios y última hora hoy

Las manos de los niños del colegio de San Ildefonso colocan en el alambre las primeras bolas de los números y los premios en una imagen de archivo.EFE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

17:06 Estas son las Comunidades Autónomas donde más se gasta en lotería

17:06 20/12/2025 17:06 20/12/2025 Loterías estima que este año venderá un 5% más este año en la Comunidad, para lo que ha reservado 1,4 millones de billetes por 289,6 millones León Castilla y León encabeza de nuevo la consignación de lotería para el sorteo de Navidad, con 121,2 euros por persona Ical

14:27 El único sorteo con dos gordos 14:27 20/12/2025 14:27 20/12/2025 Aunque hoy parece impensable, en el sorteo de 1837 se repartieron dos primeros premios: 10.998 y 03.616. A ello se suma el peculiar caso de 1938, cuando se celebraron dos sorteos simultáneos debido a la Guerra Civil: uno en Burgos y otro en Barcelona.

13:58 Es más probable ganar el Gordo de Navidad que estar vivo o que te caiga un rayo 13:58 20/12/2025 14:08 20/12/2025 La probabilidad de ganar el Gordo de Navidad es de 1 entre 100.000, pero es más probable que estar vivos o que nos caiga un rayo y más improbable que morir en un accidente de tráfico, explica el profesor de Matemáticas de la Universitat Politècnica de València (UPV) Paco Pedroche.



En general hay un 15 % de probabilidad de conseguir algún premio, incluido el reintegro, que se rebaja al 14 % si se tiene en cuenta que hay números que pueden ganar varios premios, y es más probable que toque un premio en el sorteo del Niño que en el de Navidad porque en este hay tres reintegros frente a un reintegro del Gordo, por lo que hay un 30 % de probabilidad de que te devuelvan el dinero.



El matemático asegura que no influye en la suerte comprar siempre el mismo número, pues la probabilidad es la misma, y si se compran varios décimos, es mejor que acaben en números distintos, para tener más opción a que te devuelvan el dinero.



La probabilidad de ganar el Gordo es muy pequeña, de 1 entre 100.000, pero por el hecho de estar vivos ya hemos superado una probabilidad que era más difícil: un espermatozoide de entre 100 millones fecundó el óvulo que dio origen a nuestra existencia.

Por tanto, es mil veces más improbable estar vivos que ganar el Gordo.



Pero ganar este premio es, a su vez, 200 veces más probable que el hecho de que te caiga un rayo (se estima que mueren 2,6 personas al año por rayo en España).



Sin embargo, morir en accidente de tráfico es más probable, dos veces más probable, según los cálculos a partir de los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) de 2024. Uno de los bombos de la Lotería de Navidad.EFE/Juan Carlos Hidalgo

13:57 El error con Bizum que puede hacerte perder el 'Gordo' 13:25 20/12/2025 13:58 20/12/2025 Compartir la Lotería de Navidad ha dejado de ser un intercambio presencial de billetes para convertirse en una cadena de mensajes en WhatsApp y Bizums de ida y vuelta. Pero esta modernización trae consigo riesgos legales y tecnológicos que muchos pasan por alto. Conviene tener en cuenta una serie de advertencias clave para evitar disgustos justo cuando la suerte podría sonreírte. Aquí puedes consultarlas.

13:22 ¿Sabías cuál fue el primer 'Gordo'? ¿Conoces el origen del sorteo? 13:22 20/12/2025 13:22 20/12/2025 La Lotería de Navidad se celebró por primera vez en 1812, en plena Guerra de Independencia. Originalmente se la conocía como “Lotería Moderna”, creada para financiar los gastos militares del Gobierno español. El primer Gordo correspondió al 03604, dotado con 8.000 reales, cuando un décimo costaba apenas 40 reales.

12:36 ¿Dónde y cuándo cobrar los premios? 13:22 20/12/2025 13:57 20/12/2025 Los premios podrán cobrarse desde la tarde del mismo lunes, cuando finalicen las verificaciones oficiales.

Los premios inferiores a 2.000 euros por décimo se abonarán en alguno de los casi 11.000 puntos de venta de Loterías en efectivo o por Bizum, y los que sean iguales o superiores a 2.000 euros se cobrarán en BBVA y CaixaBank. El plazo para hacerlo es hasta el 23 de marzo de 2026.

Si el décimo se comparte, costumbre muy extendida, tendrá que identificarse a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades financieras. Décimos en una administración de loterías. EFE/Manuel Bruque

11:34 ¿Hasta cuándo se puede comprar un décimo de Lotería de Navidad? 11:34 20/12/2025 11:56 20/12/2025 El último día para comprar un décimo del Sorteo Extraordinario de Navidad es este domingo 21 de diciembre. Las administraciones físicas atenderán en su horario habitual, mientras que la venta online en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado cerrará definitivamente a las 22.00 horas.

10:49 Los premios 10:50 20/12/2025 11:05 20/12/2025

Primer premio: el Gordo, 4.000.000 de euros a la serie, 400.000 euros el décimo.

Segundo premio: 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros el décimo.

Tercer premio: 500.000 euros a la serie, 50.000 euros el décimo.

Cuartos premios: dos, con 200.000 euros la serie, 20.000 euros el décimo.

Quintos premios: ocho, con 60.000 euros la serie, 6.000 euros el décimo.

1.794 premios de mil euros a la serie, con los que muchos se darán por satisfechos. Estos son los principales premios que acompañarán este año a los décimos con la obra 'La Natividad de la Virgen', de Juan García de Miranda:

10:47 El sorteo 10:47 20/12/2025 11:44 20/12/2025 A partir de las ocho de la mañana, el Teatro Real comenzará a llenarse de forma ordenada, ofreciendo de nuevo el colorido habitual de disfraces y pequeñas historias personales. Tras la formación de la mesa presidencial a las 8.30 horas y el cierre de los bombos, el sorteo dará inicio oficialmente a las 9.00 horas. Como marca la tradición, los niños de San Ildefonso serán los encargados de extraer y cantar los premios, colocando cada bola en los alambres hasta completar las tablas de cada serie. El obispo de León de la lotería ya está en Madrid para el Sorteo de la Lotería de Navidad.RODRIGO JIMÉNEZ

10:35 El obispo de la lotería de León ya está en Madrid para repartir suerte 10:47 20/12/2025 10:47 20/12/2025 Juan López, el hostelero leonés conocido ya como el 'obispo de la lotería' comparte los primeros puestos en la cola de las personas que esperan en las puertas del Teatro Real de Madrid y que, fieles a la cita anual, acuden a presenciar el sorteo más especial del año. Josefa Gómez, Pepa, cántabra de Novales de 83 años, será la primera en entrar este año a presenciar el sorteo nacional de la Lotería de Navidad. Su hijo, Jesús Ruiz, 'Pelón', le cederá el honor tras haber estado una semana a las puertas del Teatro Real de Madrid.