Sigue en directo el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025

Las manos de los niños del colegio de San Ildefonso colocan en el alambre las primeras bolas de los números y los premios en una imagen de archivo.EFE

Primer premio: el Gordo, 4.000.000 de euros a la serie, 400.000 euros el décimo.

Segundo premio: 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros el décimo.

Tercer premio: 500.000 euros a la serie, 50.000 euros el décimo.

Cuartos premios: dos, con 200.000 euros la serie, 20.000 euros el décimo.

Quintos premios: ocho, con 60.000 euros la serie, 6.000 euros el décimo. - 1.794 premios de mil euros a la serie, con los que muchos se darán por satisfechos. Estos son los principales premios que acompañarán este año a los décimos con la obra 'La Natividad de la Virgen', de Juan García de Miranda:- 1.794 premios de mil euros a la serie, con los que muchos se darán por satisfechos.

10:47 El sorteo 10:47 20/12/2025 10:47 20/12/2025 A partir de las ocho de la mañana del lunes, el público accederá de forma ordenada al Teatro Real. Los periodistas llegarán antes para contar el ambiente de la cola: disfraces, supersticiones, números compartidos y pequeñas historias personales que se repiten cada año. Sobre las ocho y media, se constituirá la mesa que preside y autoriza el inicio del sorteo, y quien lo solicite podrá comprobar las bolas, previa autorización. Después, estas pasarán mecánicamente desde la tolva a los bombos, que se cerrarán y se voltearán a la señal del presidente.

A partir de las nueve de la mañana comenzará el sorteo. Las niñas y niños de San Ildefonso extraerán las bolas de números y premios, las cantarán y las colocarán en los clásicos alambres, que se irán agrupando en tablas de doscientas bolas de cada clase.

Su conocido soniquete marcará el ritmo de millones de españoles durante cerca de cuatro horas en las que el tono subirá con los premios mayores. El sorteo finalizará cuando el bombo de premios quede vacío, pero hasta entonces, todo puede pasar

10:35 El obispo de la lotería de León ya está en Madrid para repartir suerte 10:47 20/12/2025 10:47 20/12/2025 Juan López, el hostelero leonés conocido ya como el 'obispo de la lotería' comparte los primeros puestos en la cola de las personas que esperan en las puertas del Teatro Real de Madrid y que, fieles a la cita anual, acuden a presenciar el sorteo más especial del año. Josefa Gómez, Pepa, cántabra de Novales de 83 años, será la primera en entrar este año a presenciar el sorteo nacional de la Lotería de Navidad. Su hijo, Jesús Ruiz, 'Pelón', le cederá el honor tras haber estado una semana a las puertas del Teatro Real de Madrid.