Sigue en directo el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025
La última hora del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 que se celebra este lunes 22 de diciembre y todos los detalles, los premios, la hora del sorteo y dónde seguirlo en diariodeleon.es
Los premios
- Primer premio: el Gordo, 4.000.000 de euros a la serie, 400.000 euros el décimo.
- Segundo premio: 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros el décimo.
- Tercer premio: 500.000 euros a la serie, 50.000 euros el décimo.
- Cuartos premios: dos, con 200.000 euros la serie, 20.000 euros el décimo.
- Quintos premios: ocho, con 60.000 euros la serie, 6.000 euros el décimo.
El sorteo
A partir de las ocho de la mañana del lunes, el público accederá de forma ordenada al Teatro Real. Los periodistas llegarán antes para contar el ambiente de la cola: disfraces, supersticiones, números compartidos y pequeñas historias personales que se repiten cada año. Sobre las ocho y media, se constituirá la mesa que preside y autoriza el inicio del sorteo, y quien lo solicite podrá comprobar las bolas, previa autorización. Después, estas pasarán mecánicamente desde la tolva a los bombos, que se cerrarán y se voltearán a la señal del presidente.
A partir de las nueve de la mañana comenzará el sorteo. Las niñas y niños de San Ildefonso extraerán las bolas de números y premios, las cantarán y las colocarán en los clásicos alambres, que se irán agrupando en tablas de doscientas bolas de cada clase.
Su conocido soniquete marcará el ritmo de millones de españoles durante cerca de cuatro horas en las que el tono subirá con los premios mayores. El sorteo finalizará cuando el bombo de premios quede vacío, pero hasta entonces, todo puede pasar
El obispo de la lotería de León ya está en Madrid para repartir suerte
Juan López, el hostelero leonés conocido ya como el 'obispo de la lotería' comparte los primeros puestos en la cola de las personas que esperan en las puertas del Teatro Real de Madrid y que, fieles a la cita anual, acuden a presenciar el sorteo más especial del año. Josefa Gómez, Pepa, cántabra de Novales de 83 años, será la primera en entrar este año a presenciar el sorteo nacional de la Lotería de Navidad. Su hijo, Jesús Ruiz, 'Pelón', le cederá el honor tras haber estado una semana a las puertas del Teatro Real de Madrid.
Bienvenidos a la cobertura en directo del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025
Buenos días. Comienza la cobertura en directo de Diario de León sobre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 que se celebra este lunes 22 de diciembre. Desde aquí podrás seguir la última hora, cómo se vive el sorteo en León y el resto del país y todo lo relacionado con el sorteo más esperado del año.