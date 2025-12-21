El Hospital se logra blindar en vanguardia genética frente al eje Valladolid-Salamanca

La medicina del futuro ya se practica a diario en los pasillos del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule). Lo que hace unos años parecía ciencia ficción, como poder leer el código genético de un paciente para diseñar un tratamiento a medida, se ha integrado plenamente en la rutina asistencial de los servicios de Oncología, Farmacia y Genética. Miles de estudios moleculares al año avalan un cambio de paradigma para no solo tratar la enfermedad, sino el perfil genético específico de cada leonés.

Y el pilar central de esta transformación es la reciente adquisición de un Sistema de Secuenciación Masiva (NGS) para la Unidad de Genética. Con una inversión de 397.545 euros, financiada en gran parte a través de fondos europeos y presupuestos específicos de Sacyl, el Hospital de León gana autonomía con este aparato. Hasta ahora, muchas de estas pruebas de alta complejidad dependían de laboratorios externos.

Con el nuevo secuenciador en funcionamiento, el diagnóstico para los pacientes de León y El Bierzo se realiza de forma ágil y directa en el propio centro asistencial, reduciendo tiempos de espera que son vitales en patologías críticas. Hasta la llegada de este equipo, el Hospital se encontraba en una posición de dependencia y León era «emisor» de muestras para la mayoría de los diagnósticos genéticos avanzados. Con la nueva máquina, el Complejo Asistencial se blinda para no quedarse atrás frente al eje Valladolid-Salamanca y, además, arranca con la versión más actualizada de esta tecnología.

Fin del «ensayo y error»

La aplicación del secuenciador tiene dos frentes de batalla prioritarios donde el beneficio para la población es inmediato. Uno, en Oncología de Precisión, porque el diagnóstico molecular permite identificar las mutaciones exactas de un tumor y los especialistas pueden seleccionar «terapias diana», fármacos diseñados específicamente para atacar esa anomalía genética y evitar quimioterapias ineficaces y sus correspondientes efectos secundarios.

El otro, en Farmacogenética, ya que no todos los cuerpos metabolizan los fármacos igual. Mediante estas pruebas, los facultativos pueden predecir cómo responderá un paciente a un medicamento antes de administrarlo. Es una red de seguridad fundamental para ajustar dosis en tratamientos complejos, previniendo toxicidades graves. A

unque la tecnología NGS es versátil, el objetivo inicial de este nuevo equipo se centra en el diagnóstico avanzado de Enfermedades Raras.

Esta prioridad se enmarca dentro del Plan Integral de Enfermedades Raras de la comunidad de CyL y busca dar respuestas a familias que, a menudo, pasan por un largo calvario diagnóstico.

De modo que esta inversión se suma a una inyección económica más ambiciosa destinada a modernizar la infraestructura informática y asistencial del Hospital de León para auparlo a la cabeza de la innovación sanitaria.

La genética ya no es un estudio excepcional, es el nuevo estándar de salud en León. Se identifican dianas terapéuticas al saber qué mutaciones tiene el tumor con mayores probabilidades de éxito y previene la toxicidad severa.

Más de 10.000 estudios y al alza

Aunque la actividad es constante y creciente, los laboratorios de referencia en el Complejo Asistencial Universitario de León gestionan ya más de 10.000 estudios genéticos anuales relacionados con la respuesta a fármacos y la caracterización de tumores. Esta cifra, que engloba tanto la farmacogenética como las pruebas de diagnóstico molecular avanzado en oncología, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos dos años.

Y esa mayor capacidad diagnóstica se debe a dos factores clave: la inversión en equipos de secuenciación de última generación y la formación de personal altamente cualificado en genética clínica y molecular. La integración de estos perfiles genéticos en el gran «Lago de Datos» de Sacyl permite a los algoritmos de Inteligencia Artificial entrenarse con una base de información cada vez más robusta para un proceso de diagnóstico y prescripción más eficiente y rápido.

El objetivo, según la dirección del Hospital, es que esta cifra de estudios genéticos siga creciendo anualmente por encima del 15% y se lleve la medicina de precisión a más áreas como las enfermedades cardiovasculares «para asegurar que cada leones reciba el tratamiento más personalizado y seguro posible».

León gana soberanía genética

Históricamente, la secuenciación masiva en CyL se centralizaba en los grandes hospitales universitarios de Salamanca (el líder), referente absoluto en hemopatías malignas y enfermedades genéticas complejas. Es, de hecho, el nodo principal de la comunidad para muchos procesos; y Valladolid, donde tanto el Hospital Clínico como el Río Hortega, que acaba de sumar uno para análisis clínicos, cuentan con esta tecnología.

El de Burgos lo tiene para tumorales y biopsias líquidas. León se encontraba en una posición de dependencia y este año deja de ser un periférico para convertirse en un Nodo de Enfermedades Raras con capacidad de proceso propio.