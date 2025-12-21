La I Papanoelada de la Virgen del Camino reúne a 500 moteros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este domingo la Virgen del Camino acogió su primera Papanoelada. Una edición de estreno que acogió a 500 motoristas para dar la bienvenida a las fiestas.

El recorrido comenzó en el parque del avión, discurrió por varias calles de la Virgen y finalizó en el frontón municipal. En este punto, se ofreció una chocolatada popular para los asistentes y un sorteo.