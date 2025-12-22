UN FUTURO LIGADO AL HIDRÓGENO Y AL TURISMO

Publicado por M. Rabanillo León Creado: Actualizado:

La Montaña Central leonesa ha recibido este lunes una lluvia de millones que vendrán a paliar, en parte, la precaria situación económica que ha dejado el cierre de la minería y de la central térmica de La Robla para dejar paso a la energías más limpias. El parón laboral ha derivado en un descenso poblacional que ha dejado a sus principales municipios, La Robla y La Pola de Gordón, bajo mínimos. La Pola ya roza los 2.800 habitantes, 500 menos que antes del cierre de las minas, mientras que La Robla anda por los 3.600, mil vecinos menos que a principios de siglo. Como ocurre en estos territorios, con el éxodo baja el paro, que oscila entre el 7,5% de La Pola y el 10,6% del municipio roblano.

La Transición Justa ha sido más generosa con este territorio que con otras cuencas mineras. En La Pola de Gordón, el principal proyecto es la Zona Alfa León, un complejo de más de 120 kilómetros de rutas MBT que se extienden también por tierras de La Robla. Además, su Reserva de la Biosfera Alto Bernesga es especialmente activa para explotar los recursos naturales del territorio en aras a implantar un turismo sostenible con la implicación de la población local. Villamanín, en pleno puerto de Pajares, también es zona de inflluencia de la estación de esquí asturiana, que en los buenos inviernos deja rendimientos muy necesarios para la hostlería local.

Paralelamente, en La Robla el futuro se está tejiendo en torno al hidrógeno verde, con el proyecto que ha impulsado Naturgy para cubrir el hueco dejado por la centra térmica y con el de La Robla Green, Reolum que incluye cuatro instalaciones que componen un único proyecto: una planta de cogeneración biomasa, una de captura de CO2, otra de hidrógeno verde renovable y la de creación de emetanol verde.

En el último balance realizado por el Miteco, el Instituto de la Transición Justa remarcaba que ha concedido más de 224 millones d eeuros de ayudas a trabajadores y territorios afectados por la transición energética en Montaña central leonesa, apoyando de manera directa 34 proyectos empresariales, energéticos y municipales, cuya puesta en marcha se estima que podría movilizar 731 millones de euros y crear 32 empleos.

Otra de las fuentes de empleo de la zona es la ganadería de extensivo, aunque es un sector que se enfrenta a grandes dificultades especialmente por el aumento de costes, como en el resto de la montaña leonesa. Aún así, sigue siendo decisivo y aunque la edad media de los ganaderos ronda los 54 años, está experimentando un auge con la entada de jóvenes al sector.

También el sector agroalimentario tiene un hueco importante en la generación de empleo, con varias fábricas cárnicas y de embutidos en Villamanín y en la comarca de Gordón.