Sugieren la posibilidad de que el Nazareno de León vuelva a Roma al jubileo extraordinario de 2033

La cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno sugirió hoy la posibilidad de que su talla titular vuelva a ser protagonista de los actos del Jubileo Extraordinario de las cofradías, que se celebrará en el año 2033. "El Nazareno va a donde quiere y nosotros estaremos con él", aseguró Juan Muñiz, autor de la obra editada por la penitencial leonesa, con motivo de la presencia de su figura más icónica a la vera del Coliseo el pasado mes de mayo.

El libro 'Un paso de fe. Crónica de la peregrinación del Nazareno a Roma' fue presentado este martes en el Palacio del Conde Luna, en un acto con nutrida asistencia de algunas fuerzas vivas de la ciudad. Acudieron el alcalde de la capital, José Antonio Diez, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, el director de Eolas Ediciones, Juan María Vallejo, presidente de Geoxsa y el abad de la cofradía, Miguel Urdiales.

"Cuando leáis el libro, veréis que hay jubileos ordinarios cada cinco años y extraordinarios cuando hay algún evento en la ocasión que ofrece alguna cuestión extraordinaria. En el 2033, si no me equivoco, se cumplen 2.000 años de la redención. Y nosotros siempre decimos que Nazareno va donde quiere. Y eso lo tenemos que acompañar. Entonces, estén todos atentos para lo que nos pueda venir", dijo el que fuera abad de la cofradía en 2022.

Muñiz, autor del texto, destacó el papel fundamental de las fotos de Elena Salas, Paco Ajenjo y Jesús de la Torre. En las dedicatorias ensalzó a Cristina Fanjul, periodista de Diario de León, "que ha sido la primera persona que ha leído el trabajo, que me animó cuando yo no sabía si empezar a hacerlo o no, a qué me queda, que me dio alguna clave para que todo saliera bien y fue ciertamente la primera persona que lo leyó. Ha estado muy cerca de la cofradía en todo este proceso, ha entrevistado a Monseñor, nos ha entrevistado a nosotros, ha seguido muy cerca el jubileo y se lo agradecemos también".

Incluyó "una pequeña valoración sobre los retos para el futuro, que un poco desde la experiencia recogida en estos años en la Junta de Seixas, nos guarda una reflexión sobre qué línea tiene que ser la cofradía en este momento en el que estamos, que desde luego es uno de los más destacados que históricamente ha vivido por la relevancia, incluso internacional, que ha tenido", dijo Muñiz.

Había introducido el acto el secretario de la cofradía, Ángel Julián Diéguez: "Les invito a descubrir el gran trabajo que hay detrás de estas páginas, a felicitar a su autor y a revivir juntos la emoción de un acontecimiento que ya forma parte de nuestro patrimonio espiritual".

José Antonio Diez mostró agradecimiento: "Se me permitió vivir una experiencia, creo que como pocas he tenido en mi tiempo de alcalde, de una gran satisfacción y un gran orgullo de ver cómo nuestra tierra, nuestra ciudad, nuestras tradiciones, nuestras cofradías se representan al más alto nivel".

Pollán justificó la participación de la Fundación Castilla y León en la obra "porque León no es que exista, que existe. ¡Vaya que si existe!", dijo. "Porque León importa".

Vallejo señaló el triple valor de los viajes: "La ventaja es que, por el mismo precio, vas tres veces. Antes de empezar, cuando te empiezas a plantear qué hacemos, estando allí, disfrutas el día donde estás, y a la vuelta ves lo que has visto".

Escobar vaticinó que "ahora sí que habrá una oralidad general, en la que muchos de los leoneses que estuvieron ahí podrán contar su experiencia personal como los grandes oradores de la tradición leonesa, sino también el hecho del futuro, porque yo creo que mucha gente se habrá fijado que existe una ciudad en el noroeste de España que se llama León".

Cerró el evento el abad de la cofradía. Urdiales destacó que el libro "supone el colofón a un año que todo ha sido de compromiso, de devoción y de pasión. De la pasión que los papones de Jesús y los papones de León hemos demostrado a todo el mundo desde Roma. De la pasión que Juan Muniz ha impregnado esta crónica con la que a partir de hoy puede contagiarse la emoción de unos días en los que León, España y el mundo cristiano dirigieron su mirada a Roma y a Nazaret".