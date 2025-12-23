UPL en La Robla tacha de “irresponsabilidad política” el rechazo de la mayoría socialista a la moción forestal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de La Robla manifiesta su más profunda indignación tras el voto en contra del actual equipo de gobierno (PSOE) a la moción presentada para el fomento del asociacionismo de propietarios forestales. Para los leonesistas, esta negativa supone un portazo al desarrollo rural y una muestra de "insensibilidad técnica" ante la dramática situación de los montes en la provincia.

1. Desidia ante la emergencia forestal La provincia de León ha sufrido este año uno de sus peores ejercicios en materia de incendios, concentrando una parte sustancial de la superficie quemada en la autonomía. "En este contexto, rechazar una propuesta que busca combatir el minifundismo y el abandono de las fincas es, sencillamente, una temeridad administrativa", señala el portavoz de UPL, Felipe Moreira Alonso. El minifundismo extremo en León (con parcelas que a menudo no alcanzan la hectárea) es el mayor combustible para el fuego y el principal obstáculo para la rentabilidad de los vecinos.

2. Incoherencia presupuestaria y técnica Desde una vertiente técnico-económica, UPL desmonta el argumento de la "falta de recursos" esgrimido por los gestores socialistas. El Presupuesto de La Robla para 2026 asciende a 3.143.056,21 €, de los cuales 1.056.806,62 € están destinados a Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (Capítulo 2). "Afirmar que no hay capacidad para coordinar una Ventanilla Única Forestal o gestionar una adhesión a ASFOLE es una falacia técnica. Existe músculo financiero para contratar asistencias técnicas que tutelen a nuestros propietarios, pero falta voluntad política", recalca Moreira Alonso, experto en Hacienda Local y Arquitecto Técnico.

3. Incumplimiento de la legalidad vigente El equipo de gobierno ha pretendido eludir su responsabilidad alegando falta de competencia, algo que choca frontalmente con la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León (Arts. 102 a 104), que insta a las administraciones locales a promover la agrupación de propietarios para garantizar la sostenibilidad y seguridad de los montes. "El Ayuntamiento tiene la obligación de liderar, no de ser un mero espectador que deriva a los vecinos a gestiones externas informales", denuncian desde las filas leonesistas.

4. Una oportunidad perdida para la Región Leonesa Con una tasa de paro provincial que supera el 10,9% y una sangría poblacional imparable, UPL considera que el sector forestal es estratégico. El rechazo de la mayoría socialista condena a los propietarios de La Robla a seguir gestionando su patrimonio de forma aislada e ineficiente. "Desde UPL seguiremos fiscalizando esta gestión y exigiendo que los recursos de los roblanos se utilicen para generar riqueza y seguridad, y no para mantener una parálisis administrativa que solo beneficia al fuego", concluye el portavoz.