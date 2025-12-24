Una placa alaba la ciencia de la economía de la Academia Becker

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Academia Becker ya cuenta con una placa en el número 8 de la calle Alcázar de Toledo. Un centro formativo por el que pasaron generaciones y generaciones de leoneses y que estuvo regentada por el académico leonés Fernando Becker Gómez. En el acto municipal, el alcalde, José Antonio Diez, estuvo acompañado por los hijos y la mujer del académico. Una placa que quiere remarcar la impronta que ha dejado la Academia Becker en la ciudad, con formación centrada en las áreas de economía y empresariales.