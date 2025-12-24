Diario de León

Una placa alaba la ciencia de la economía de la Academia Becker

La familia de Fernando Becker Gómez tras la colocación de la placa.

León

La Academia Becker ya cuenta con una placa en el número 8 de la calle Alcázar de Toledo. Un centro formativo por el que pasaron generaciones y generaciones de leoneses y que estuvo regentada por el académico leonés Fernando Becker Gómez. En el acto municipal, el alcalde, José Antonio Diez, estuvo acompañado por los hijos y la mujer del académico. Una placa que quiere remarcar la impronta que ha dejado la Academia Becker en la ciudad, con formación centrada en las áreas de economía y empresariales.

