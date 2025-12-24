San Andrés: del bloqueo de las basuras a la unanimidad para el "nuevo Paraíso"

En un pleno marcado por los contrastes, la Corporación de San Andrés del Rabanedo dio un paso hacia la modernización de su trama urbana. Con una mayoría casi absoluta (solo rota por la abstención de IU), los grupos municipales ratificaron la aprobación definitiva del estudio de detalle del sector Sunc-21, el proyecto más ambicioso de regeneración residencial que afronta el municipio en la última década. Situado en el corazón del barrio de Paraíso Cantinas, en el entorno estratégico del parque de Gran Capitán y la avenida de Párroco Pablo Díez, este desarrollo no es solo una operación inmobiliaria, es una cirugía urbana necesaria. El plan contempla la construcción de tres edificios de diseño moderno que albergarán hasta 200 viviendas nuevas. También prioriza la creación de espacios libres, al proyectar 3.000 metros cuadrados de nuevos jardines que actuarán como nexo de unión entre las nuevas edificaciones y la calle Azorín.

El desarrollo responde a una de las carencias históricas de la zona: el estacionamiento y el dinamismo comercial. El sector planea un nueva superficie comercial como motor económico para el barrio, con su propio aparcamiento con 288 plazas, que se suman a las 150 de los nuevos viales. Este impulso definitivo llega tras un largo proceso administrativo que tuvo su primer hito el 21 de noviembre de 2023, con la aprobación inicial en la Junta de Gobierno Local. El documento aprobado ahora ha sido diseñado bajo los estándares actuales de sostenibilidad, buscando que el crecimiento de San Andrés no sea solo cuantitativo, sino cualitativo.

La tasa de basura

Por otra parte, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo parece atrapado en el día de la marmota. Por tercer año consecutivo, la actualización de la tasa de basuras —un trámite vital para cumplir con las exigencias estatales y equilibrar el coste del servicio— ni siquiera ha llegado a votarse.

El muro de la oposición (excepto Cs y la no adscrita) volvió a levantarse ayer en el paso previo de ratificar la urgencia, porque consideran «que nada ha cambiado en dos años, siguen faltando informes, no hay partida para las juntas vecinales y se trae con prisas como chantaje». La normativa estatal exige que la tasa de basuras no sea deficitaria, es decir, que los ciudadanos paguen lo que realmente cuesta recoger y tratar los residuos. Al no salir adelante la nueva ordenanza, se vuelve a perder un millón de ingresos que se suman a los dos no ingresados los años precedentes.

Y el municipio se arriesga a sanciones o a tener que detraer fondos de otras partidas básicas para cubrir un agujero que ya es estructural y un problema financiero de primer orden. El PSOE justificó no votar la urgencia en que la «dejación de funciones (de UPL) no es urgente, lo urgente es que ustedes se pongan a trabajar». El PP reiteró que «nosotros volvemos a poner por delante el convenio con las juntas vecinales que no han hecho en estos dos años y medio porque toman por el pito del sereno a los políticos de los otros grupos y a los pedáneos», mientras Vox ve «caos jurídico, contradicciones contables y riesgo de repetir los errores que ya han provocado la anulación de la ordenanza de León», como IU.

Solo Cs y la no adscrita fueron partidarios de votar sí a la urgencia para abordar la tasa en el pleno. La alcaldesa, Ana Fernández Caurel, insistió en «no me vengan con que el asunto viene con prisas, el técnico estuvo ayer por aquí y la tesorera para aclarar dudas. La urgencia estaba plenamente justificada, ya que el expediente ha sido rearmado en su totalidad, incorporando todos los informes y requisitos necesarios para su aprobación. Además, recoge expresamente peticiones del grupo socialista, como beneficios fiscales para las pedanías».