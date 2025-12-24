El mercadillo navideño de León se desluce por los apagones repetidos día tras día

Se va la luz cada dos por tres, media docena de veces todos los días, pero la culpa es suya, según les han dicho. Pese a que pagan una factura de 3.140 euros por el alquiler de cada una de las casetas, después de una subida de 1.400 euros en los dos últimos años, el problema se debe a que enchufan los calefactores para atenuar el frío, como les insisten desde la empresa organizadora del mercadillo de Navidad, ante el pasmo de los artesanos y vendedores de productos de alimentación que, desde el día 28 noviembre, ocupan el espacio de la plaza de Regla al pie de la fachada principal de la Catedral leonesa.

Los apagones se han convertido en marca del mercadillo navideño de León. La luz se va y se viene cada poco, como critican los afectados, que inciden en que la empresa adjudicataria, Espectáculos AMB Producciones SL, que paga 45.280 euros al Ayuntamiento de León y cobra los alquileres, no cuenta con un técnico de guardia. No se trata de algo puntual, insisten los comerciantes, acostumbrados a que, sobre todo por las tardes, cuando más clientela se aposta delante los mostradores, de pronto se queden sin corriente para dar servicio a su oferta comercial.

La falta de una infraestructura eléctrica adecuada suma las mayores quejas de los vendedores, que se han acostumbrado a tener que tirar alargadores por la parte interior para darse asistencia unos a otros como mejor pueden. Aunque las críticas no se acaban aquí. Los comerciantes cargan contra la calidad de las casetas, las deficiencias en la disposición de las mismas y las condiciones que les imponen para poder formar parte de la nómina de 40 integrantes del mercadillo de Navidad de 2025, en el que 13 de ellos se apuntan dentro de la oferta gastronómica de comida y bebida, justo a la puerta del Romántico y el Barrio Húmedo.

El aumento de estos puestos, que han decantado el tradicional mercadillo de artesanía y regalo navideño hacia un modelo de feria, se acompaña de un listado de normas que les lleva a tener que abrir los fines de semana, de forma ininterrumpida, desde las 11.00 hasta las 22.30 horas. No pueden cerrar en ningún caso, con advertencia de sanción, lamentan los comerciantes, obligados a mantenerse en las casetas pese a que, en algunas jornadas sobre todo de estas primeras semanas, apenas hubiera clientela a determinadas horas. Por si lo dudaban, se lo acaban de recordar en un email, en el que les insisten en que tienen que limpiar el espacio interior que queda entre las traseras de las dos filas de casetas y sacar los cubos de basura, mientras los baños se mantienen en un estado deficiente.