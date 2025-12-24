Herida una mujer tras colisionar contra otro turismo en la Avenida de Asturias

Entrada al área de Urgencias del Hospital de LeónMARCIANO PÉREZ

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una nueva alerta durante la tarde de este miércoles.

En concreto, el accidente ha sucedido a las 14.37 horas, cuando dos turismos han colisionado en la Avenida de Asturias.

Como consecuencia, una mujer de 31 años ha resultado herida, refiriendo dolor cervical y en una rodilla.

Una ambulancia del Sacyl se ha personado en el lugar del accidente para atender a la afectada, que ha sido posteriormente trasladada al Hospital de León.

El cuerpo de Policía Local y Nacional también se ha trasladado al lugar de los hechos para reestablecer el control del tráfico.