Herida una mujer tras colisionar contra otro turismo en la Avenida de Asturias

Ha sido trasladada al Hospital de León

Entrada al área de Urgencias del Hospital de LeónMARCIANO PÉREZ

María Martínez Peña

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una nueva alerta durante la tarde de este miércoles. 

En concreto, el accidente ha sucedido a las 14.37 horas, cuando dos turismos han colisionado en la Avenida de Asturias.

Como consecuencia, una mujer de 31 años ha resultado herida, refiriendo dolor cervical y en una rodilla. 

Una ambulancia del Sacyl se ha personado en el lugar del accidente para atender a la afectada, que ha sido posteriormente trasladada al Hospital de León. 

El cuerpo de Policía Local y Nacional también se ha trasladado al lugar de los hechos para reestablecer el control del tráfico. 

