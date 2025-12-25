Si tienes este patinete eléctrico, a partir de la semana que viene ya no puedes circular en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A partir del próximo 2 de enero de 2026, los propietarios de patinetes eléctricos que no cuenten con un seguro de responsabilidad civil obligatorio y no estén inscritos en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) podrían enfrentarse a restricciones para circular por las vías públicas.

Esta medida, prevista en la Ley 5/2025 de modificación del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, busca equiparar estos dispositivos a otros vehículos motorizados en términos de responsabilidad y seguridad. Sin embargo, un reciente comunicado de la DGT ha introducido un matiz importante: la exigencia no será inmediata debido a retrasos en la aprobación del real decreto regulador.

La normativa clasifica a los patinetes eléctricos como Vehículos Personales Ligeros (VPL) o Vehículos de Movilidad Personal (VMP), definidos como aparatos con una o más ruedas, una única plaza y propulsados por motores eléctricos que alcanzan velocidades entre 6 y 25 km/h para aquellos de menos de 25 kg de peso, o hasta 14 km/h para los más pesados. Según la información publicada por la DGT en su sitio web oficial, estos vehículos deben cumplir con requisitos técnicos homologados, incluyendo un certificado de circulación y una etiqueta identificativa.

Los modelos comercializados antes del 22 de enero de 2024 podrán circular sin certificación hasta el 22 de enero de 2027, pero a partir de esa fecha quedarán prohibidos si no se adaptan.

El foco principal de la nueva regulación, que entraría en vigor la semana entrante, reside en la obligatoriedad del seguro. Hasta ahora, este era voluntario en la mayoría de municipios, aunque ciudades como Alicante, Benidorm, Castellón o Córdoba ya lo exigían. La DGT establece que el seguro debe cubrir al menos 6,45 millones de euros por daños personales y 1,3 millones por daños materiales por siniestro, similar al de terceros para automóviles.

Las aseguradoras ofrecen pólizas específicas con costes anuales que oscilan entre 20 y 100 euros, aunque se prevé un incremento por el aumento de la siniestralidad asociada a estos dispositivos, como accidentes con peatones o colisiones en vías urbanas.

En León, la ordenanza municipal de movilidad ya impone restricciones adicionales a los VMP, como la prohibición de circular por aceras y zonas peatonales, la obligación de usar casco y chaleco reflectante, y la limitación a mayores de 16 años.

Estas normas municipales se alinean con las directrices nacionales de la DGT, y se advierte de un "descontrol" en el uso de patinetes que ha generado quejas ciudadanas por riesgos en el casco urbano.

La nueva normativa nacional prevé multas de hasta 1.000 euros por incumplimientos, como circular sin seguro o sin registro, lo que podría agravar la situación en calles como la avenida de Ordoño II o el entorno del río Bernesga, donde estos vehículos son comunes.

No obstante, el panorama ha cambiado con el comunicado oficial de la DGT del 23 de diciembre de 2025. En él, se explica que el real decreto que regula el registro de VMP no ha sido aprobado aún, pese a estar en trámite de urgencia desde el 18 de noviembre. Por ello, la inscripción en el Registro de Vehículos no será exigible hasta que el sistema esté operativo, y el aseguramiento obligatorio para la mayoría de patinetes (los más ligeros) quedará pospuesto hasta entonces.

Solo para los VMP más pesados (más de 25 kg y velocidades superiores a 14 km/h), el periodo transitorio para el seguro finaliza el 26 de enero de 2026. Esto implica que, en la práctica, los usuarios de patinetes convencionales podrán seguir circulando sin estas obligaciones inmediatas, aunque la DGT insta a contratar seguros voluntarios para evitar responsabilidades en caso de incidentes.

Expertos en movilidad urbana coinciden en que este retraso ofrece un respiro temporal, pero subrayan la necesidad de preparación. "La normativa busca reducir la accidentalidad, que ha crecido un 20% en los últimos años según datos de la DGT, pero sin el reglamento, genera confusión", afirma un portavoz de la Asociación Española de Movilidad Sostenible. En León, donde el Ayuntamiento ha recibido quejas por el uso indebido de patinetes en zonas peatonales —como denunciaba el Procurador del Común en mayo de 2025—, las autoridades locales podrían intensificar controles para hacer cumplir las reglas municipales existentes, independientemente del aplazamiento nacional.

Los propietarios de patinetes afectados —es decir, aquellos sin seguro o certificación adecuada una vez entre en vigor el decreto— se exponen no solo a multas, sino a la inmovilización del vehículo. La DGT ha prometido informar sobre el procedimiento telemático de inscripción una vez aprobado el real decreto. Mientras tanto, se recomienda verificar el estado de homologación en el listado oficial de VMP certificados disponible en la web de la DGT y considerar la contratación de un seguro preventivo. En un contexto de transición hacia una movilidad más regulada, esta medida refleja el esfuerzo por integrar los patinetes en el ecosistema vial sin comprometer la seguridad pública.