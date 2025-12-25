Herida una joven de 17 años tras chocar con su patinete contra un vehículo en la ronda LE-20 de León
La menor, que estaba inconsciente, es trasladada en ambulancia al hospital de la capital
Una joven de 17 años resultó herida, al quedar inconsciente, en la noche de ayer como consecuencia de la colisión entre el patinete con el que circulaba y un turismo en la Ronda LE-20, concretamente en la rotonda con la calle de La Serna, en la ciudad de León.
Según informaron a Ical fuentes del 1-1-2 Castilla y León, la sala de operaciones recibió una llamada a las 22.02 horas en la que se alertaba de lo ocurrido y se solicitaba asistencia para la conductora del patinete, una menor de 17 años que se encontraba herida e inconsciente.
El 1-1-2 dio aviso del siniestro a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria. Una vez en el lugar, el personal sanitario atendió a la joven, que fue trasladada al Complejo Asistencial Universitario de León.