Herida una joven de 17 años tras chocar con su patinete contra un vehículo en la ronda LE-20 de León

Una joven de 17 años resultó herida, al quedar inconsciente, en la noche de ayer como consecuencia de la colisión entre el patinete con el que circulaba y un turismo en la Ronda LE-20, concretamente en la rotonda con la calle de La Serna, en la ciudad de León.

Según informaron a Ical fuentes del 1-1-2 Castilla y León, la sala de operaciones recibió una llamada a las 22.02 horas en la que se alertaba de lo ocurrido y se solicitaba asistencia para la conductora del patinete, una menor de 17 años que se encontraba herida e inconsciente.

El 1-1-2 dio aviso del siniestro a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria. Una vez en el lugar, el personal sanitario atendió a la joven, que fue trasladada al Complejo Asistencial Universitario de León.