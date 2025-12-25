Aumentan a siete los contenedores quemados durante Nochebuena y Navidad en Trobajo del Camino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El número de contenedores quemados durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad se eleva ya a siete en Trobajo del Camino.. Los tres últimos incidentes se han registrado en las últimas horas en la calle Párroco Pablo Díez y en la calle San Juan de la Cruz.

Ha sido necesaria la intervención de la Policía Local y de los Bomberos de León, que actuaron para sofocar los incendios y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

Desde el Ayuntamiento se apela a la responsabilidad ciudadana ante este tipo de actos vandálicos, que suponen un perjuicio para todos los vecinos. Además, durante la madrugada de este jueves ardieron otros cuatro contenedores en la localidad de Trobajo del Camino.

La reposición de estos elementos se encuentra seriamente comprometida debido al bloqueo sistemático de la tasa de basura, lo que dificulta la sustitución inmediata de los contenedores dañados.