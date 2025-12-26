Una madre busca a la conductora de un coche azul que embistió a su hijo cuando circulaba en moto por la plaza de Santo Domingo en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un joven motorista sufrió un aparatoso accidente la noche del pasado 23 de diciembre, alrededor de las 22.45 horas, en la céntrica plaza de Santo Domingo de la capital leonesa. La familia de la víctima hace un llamamiento público a través de este periódico para localizar a la conductora implicada, que se habría marchado del lugar sin completar los trámites pertinentes.

Según el relato facilitado por el padre del afectado, el joven circulaba por el carril exterior cuando un turismo que iba por el carril interior no se percató de su presencia y lo embistió. El impacto provocó que el motorista cayera al asfalto y sufriera daños en la rodilla, además de importantes desperfectos en su motocicleta.

Varias personas que pasaban por la zona en ese momento ayudaron inmediatamente al joven a levantar la moto y a ponerse a salvo en la acera, un gesto de solidaridad que la familia quiere agradecer públicamente.

La conductora del turismo implicado, un Citroën de color azul, detuvo el vehículo más adelante, en la zona del zigzag situado frente a una conocida clínica dental de la calle Padre Isla y un hotel cercano. Tras el percance, la mujer se acercó al motorista, quien en ese momento se encontraba muy nervioso, sin batería en el móvil y preocupado por los daños materiales y físicos sufridos.

Según el testimonio, la conductora le tranquilizó asegurándole que no se preocupara, le pidió que le diera su número de teléfono y le prometió que le haría una llamada perdida para tener su contacto. Acordaron verse al día siguiente para tomar un café y rellenar amistosamente el parte de accidente. Sin embargo, han pasado ya dos días y la prometida llamada nunca se ha producido. La familia, que mantiene contacto con la Policía Local, explica que las cámaras de la zona son principalmente aforadoras o de simple vigilancia y no conservan grabaciones útiles para identificar el vehículo o a su conductora.

Por este motivo, apelan a la ciudadanía, especialmente a quienes se encontraban en la plaza de Santo Domingo a esa hora, para que cualquier persona que viera el accidente, recuerde el turismo azul o tenga cualquier dato que pueda ayudar, se ponga en contacto con la familia o directamente con las autoridades.

La familia insiste en que no se trata de buscar culpables, sino de resolver el parte de accidente de manera amistosa y cubrir los daños ocasionados, tal y como se acordó en el momento de los hechos.