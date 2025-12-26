Hostelería, construcción, atención sociosanitaria... León ofrece 147 plazas para formar en sectores de alta demanda

Abierta la inscripción de los talleres formativos en sectores de alta demanda que se realizarán en León en 2026. La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de León ha abierto el plazo de inscripción para los nueve talleres que se llevarán a cabo durante 2026 en los que se podrán formar 147 alumnos en sectores con alta demanda. POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN ILDEFEDL

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de León ofrecerá durante el próximo año un total de nueve talleres para formar a 147 alumnos en sectores con alta demanda, como hostelería, construcción, atención sociosanitaria, comercio y limpieza profesional.

Los cursos comenzarán entre enero y abril del año que viene y, al finalizar, sus participantes podrán trabajar en cocina, bares y restaurantes, construcción, fontanería, atención a personas dependientes, comercio o empleo doméstico.

El Concejal de Promoción Económica, Carmelo Alonso, explicó que el objetivo de estos talleres es “formar en ocupaciones con demanda laboral”, lo que permitirá a “personas desempleadas orientar su futuro profesional”.

Los cursos se desarrollarán de forma presencial en instalaciones municipales homologadas y la asistencia a los talleres y los materiales utilizados en las sesiones no tienen ningún coste para los participantes, ya que están cofinanciados por el Ayuntamiento y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Al concluir, los participantes dispondrán de certificado oficial y tendrán acceso a los servicios de orientación laboral y la bolsa de empleo de Ildefe.

Los cursos ofertados están dirigidos a personas desempleadas de todas las edades y combinan la formación con el trabajo real. Estos son ‘Actividades de Venta’, de enero a julio, con 620 horas -80 de prácticas-, con 15 plazas para trabajar en comercio; ‘Repostería’, de febrero a junio, de 500 horas -80 de práctica-, con 15 participantes para trabajar en repostería y confitería; ‘Restaurante’ de febrero a enero de 2027, para trabajar en cocina y servicio de bar, con 12+12 participantes.

También se oferta ‘Atención a Personas Dependientes’, de marzo a febrero de 2027, con doce plazas, para trabajar en atención a domicilio y residencias; ‘Limpieza Profesional’, de marzo de a febrero de 2027, para trabajar en la limpieza de espacios y mobiliario y cocina doméstica, con 12+12 participantes; ‘Operaciones Básicas de Cocina’, de marzo a junio, con 380 horas -80 de prácticas- y 15 plazas, para trabajar en cocina.

Otras formaciones son ‘Operaciones Básicas de Fontanería y Calefacción-Climatización Doméstica’, de marzo a junio, con 400 horas -80 de prácticas- y 15 plazas, para trabajar en instalación y mantenimiento de fontanería y calefacción; ‘Actividades Auxiliares de Comercio’, de abril a julio, con 340 horas -80 de prácticas- y 15 plazas, para iniciarse en el sector comercial y ‘Construcción’, de abril a marzo de 2027, con doce participantes, para trabajar en construcción.

Las personas interesadas en participar en estos cursos pueden inscribirse a través de la página web de Ildefe o a través del correo electrónico a tutor@ildefe.es. También pueden solicitar más información a través del número de teléfono 987 53 92 70.