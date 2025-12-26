Hostelería, construcción, atención sociosanitaria... León ofrece 147 plazas para formar en sectores de alta demanda
Los cursos, que comenzarán entre enero y abril, se centrarán en hostelería, construcción, atención sociosanitaria, comercio y limpieza profesional
La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de León ofrecerá durante el próximo año un total de nueve talleres para formar a 147 alumnos en sectores con alta demanda, como hostelería, construcción, atención sociosanitaria, comercio y limpieza profesional.
Los cursos comenzarán entre enero y abril del año que viene y, al finalizar, sus participantes podrán trabajar en cocina, bares y restaurantes, construcción, fontanería, atención a personas dependientes, comercio o empleo doméstico.
El Concejal de Promoción Económica, Carmelo Alonso, explicó que el objetivo de estos talleres es “formar en ocupaciones con demanda laboral”, lo que permitirá a “personas desempleadas orientar su futuro profesional”.
Los cursos se desarrollarán de forma presencial en instalaciones municipales homologadas y la asistencia a los talleres y los materiales utilizados en las sesiones no tienen ningún coste para los participantes, ya que están cofinanciados por el Ayuntamiento y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Al concluir, los participantes dispondrán de certificado oficial y tendrán acceso a los servicios de orientación laboral y la bolsa de empleo de Ildefe.
Los cursos ofertados están dirigidos a personas desempleadas de todas las edades y combinan la formación con el trabajo real. Estos son ‘Actividades de Venta’, de enero a julio, con 620 horas -80 de prácticas-, con 15 plazas para trabajar en comercio; ‘Repostería’, de febrero a junio, de 500 horas -80 de práctica-, con 15 participantes para trabajar en repostería y confitería; ‘Restaurante’ de febrero a enero de 2027, para trabajar en cocina y servicio de bar, con 12+12 participantes.
También se oferta ‘Atención a Personas Dependientes’, de marzo a febrero de 2027, con doce plazas, para trabajar en atención a domicilio y residencias; ‘Limpieza Profesional’, de marzo de a febrero de 2027, para trabajar en la limpieza de espacios y mobiliario y cocina doméstica, con 12+12 participantes; ‘Operaciones Básicas de Cocina’, de marzo a junio, con 380 horas -80 de prácticas- y 15 plazas, para trabajar en cocina.
Otras formaciones son ‘Operaciones Básicas de Fontanería y Calefacción-Climatización Doméstica’, de marzo a junio, con 400 horas -80 de prácticas- y 15 plazas, para trabajar en instalación y mantenimiento de fontanería y calefacción; ‘Actividades Auxiliares de Comercio’, de abril a julio, con 340 horas -80 de prácticas- y 15 plazas, para iniciarse en el sector comercial y ‘Construcción’, de abril a marzo de 2027, con doce participantes, para trabajar en construcción.
Las personas interesadas en participar en estos cursos pueden inscribirse a través de la página web de Ildefe o a través del correo electrónico a tutor@ildefe.es. También pueden solicitar más información a través del número de teléfono 987 53 92 70.