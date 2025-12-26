La Universidad de León impulsa una nueva microcredencial que habilita para el ejercicio profesional de la mediación

Interior de la Facultad de Derecho de la Universidad de León, que impulsa la nueva microcredencial en Mediación.ULE

La Universidad de León (ULE) ha ampliado su oferta de microcredenciales con la puesta en marcha de un nuevo título centrado en la mediación, una formación especializada orientada a capacitar profesionalmente para la gestión y resolución pacífica de conflictos y que habilita para el ejercicio de la mediación conforme al marco jurídico-normativo vigente.

La mediación se ha consolidado en los últimos años como una alternativa eficaz a los modelos tradicionales basados en la confrontación o la imposición de decisiones externas, al promover el diálogo, la corresponsabilidad y la búsqueda de soluciones consensuadas entre las partes implicadas. Este enfoque no solo permite abordar el conflicto concreto, sino que contribuye a mejorar las relaciones interpersonales y a prevenir futuros enfrentamientos.

La microcredencial impulsada por la Universidad de León, según ha señalado una de las coordinadoras, María José Fínez, pone el acento en la formación de profesionales capaces de intervenir de manera eficaz en la prevención y gestión de conflictos, dotándolos de competencias "clave" como la comunicación efectiva, la gestión emocional, la empatía y el manejo constructivo de situaciones complejas.

Al respecto, ha precisado que no se trata solo de resolver un conflicto concreto, sino de generar dinámicas que mejoren las relaciones y eviten que los problemas se repitan en el futuro, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

De ahí que uno de los ejes centrales de la formación sea el conocimiento y comprensión del marco jurídico y normativo en el que se desarrolla la mediación, un aspecto fundamental para el ejercicio profesional. En este sentido, la coordinadora ha subrayado que el programa ofrece una base "sólida" que permite al alumnado intervenir con seguridad, rigor y responsabilidad, adaptándose a la realidad de los distintos contextos en los que puede aplicarse la mediación.

RECURSO EDUCATIVO "DE PRIMER ORDEN"

El programa presta también una atención especial al ámbito universitario, un entorno caracterizado por la convivencia de perfiles, roles y relaciones muy diversos. Así, se establece una herramienta eficaz para gestionar conflictos relacionados con la evaluación, la convivencia o la organización académica, así como un recurso educativo "de primer orden", que fomenta valores como el respeto, la igualdad, la escucha activa y la resolución pacífica de las diferencias, contribuyendo a mejorar el clima académico y laboral.

Con esta iniciativa, la Universidad de León pretende reforzar su compromiso con una formación práctica, especializada y orientada a la empleabilidad, alineada con las necesidades sociales actuales y con la demanda creciente de profesionales cualificados en mediación.

La microcredencial universitaria en Mediación consta de 10 créditos ECTS y está dirigida a personas de entre 25 y 64 años interesadas en adquirir una formación especializada con aplicación directa en el ámbito profesional. El periodo de preinscripción permanecerá abierto hasta el próximo 9 de febrero a través de la web de la ULE, mientras que la matrícula podrá formalizarse hasta el 27 de febrero.