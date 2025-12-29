Médicos y enfermeras denuncian el "ninguneo histórico" de la Junta, a la que acusan de generar incertidumbre con los contratos de área

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agrupación de Médicos y Enfermeros de Área de Castilla y León (Ameacyl) ha hecho público un duro comunicado en el que acusa a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) de mantener una práctica sistemática de precariedad laboral a través de los llamados contratos de área, una figura contractual que consideran discriminatoria y que vulnera derechos laborales básicos.

Según denuncia Ameacyl, ante la crónica falta de profesionales sanitarios en Atención Primaria —especialmente en el medio rural y zonas de difícil cobertura—, la Administración recurre de forma estructural a estos contratos "como solución encubierta" en lugar de tratarlos como medida excepcional.

Estos profesionales, con nombramientos fijos y eventuales, sostienen gran parte del sistema público desde hace años, pero se sienten "ninguneados" tanto por gestores como por responsables políticos.

El principal reproche se centra en la movilidad forzosa que permite esta modalidad contractual: Sacyl puede desplazar libremente a médicos y enfermeros entre distintas Zonas Básicas de Salud sin planificación clara, sin estabilidad organizativa y, en la mayoría de los casos, sin calendario laboral previo que cumpla la normativa vigente.

Esta incertidumbre constante genera graves dificultades para la conciliación familiar y personal, además de una evidente merma de derechos laborales.

A ello se suma que estos trabajadores perciben retribuciones inferiores a las de otros profesionales estatutarios que realizan funciones asistenciales equivalentes, todo ello en un contexto de sobrecarga asistencial y creciente desgaste profesional.

Ameacyl insiste en que, pese a llevar casi dos décadas exigiendo una regulación clara y sin ambigüedades (desde la creación de la figura en 2006), la Administración sigue sin dotarla de un marco normativo inequívoco. Recuerdan que el único intento serio de regulación fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2022."Consideramos inaceptable que se utilicen los contratos de área para tapar las carencias estructurales del sistema. La falta de profesionales no puede justificar la vulneración sistemática de derechos ni el fomento de la desigualdad dentro de la sanidad pública", afirma el comunicado.

El colectivo exige con firmeza el fin del uso abusivo de esta figura contractual, la igualdad real de derechos y retribuciones con el resto del personal estatutario, la elaboración de calendarios laborales ajustados a la ley y condiciones dignas para quienes sostienen la asistencia en el medio rural."Reclamamos estabilidad, fidelización y respeto a nuestras condiciones de trabajo. Sin profesionales con derechos protegidos resulta imposible ofrecer una sanidad pública de calidad a la ciudadanía", concluye Ameacyl, que no descarta nuevas movilizaciones si no se producen cambios sustanciales.