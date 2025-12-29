Horario especial de apertura de los supermercados Alimerka en Nochevieja

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Todos los supermercados Alimerka abrirán el día 31 de diciembre, Nochevieja, en horario de 9.00 a 15.00 horas.

Asimismo, hoy lunes 29 de diciembre todas las pescaderías estarán abiertas en su horario habitual con el fin de facilitar las compras de los clientes en estas fechas tan especiales. Esta apertura obedece a nuestra firme apuesta por los productos frescos, un valor que nos distingue y que cobra especial relevancia en estas fechas navideñas.