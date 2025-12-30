UGT estrena en enero un Servicio de Tramitación Digital en colaboración con el Ayuntamiento de León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El sindicato UGT, en colaboración con el Ayuntamiento de León, pondrá en marcha el próximo mes de enero un Servicio de Tramitación Digital que busca dar respuesta a “un problema real que afecta a miles de personas”, en palabras del responsable provincial del sindicato, Enrique Reguero, como es la falta de conocimiento en tramitación digital.

“La digitalización va demasiado rápido y se genera exclusión y una barrera para acceder a los derechos. Hay que facilitar la vida de los ciudadanos y nosotros creemos en la igualdad real” remarcó antes de señalar que el nuevo servicio está especialmente dirigido a todos los colectivos vulnerables, informa Ical.

En enero ya de dispondrá de una persona para atender las solicitudes que se presenten y a finales de mes se celebrará una jornada específica con la participación de diversas entidades. Citas médicas, solicitud de ayudas o renovación de prestaciones son algunas de las realidades a las que se enfrentan las personas, en muchas ocasiones sin disponer de los conocimientos necesarios para afrontarlas. “Con el Ayuntamiento defendemos una transformación digital justa, con recursos y acompañamiento suficiente”, remarcó.