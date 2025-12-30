Cuatro contrataciones en el Ayuntamiento de León a través del programa ELPEX 25

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León refuerza las áreas de Deportes y Comercio, Consumo, Salubridad y Mercados con la contratación de cuatro jóvenes a través el Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas ELPEX 25. Son cuatro contratos formativos con un año de duración de las categorías profesionales de oficial encargado de centros deportivos y tres de administrativos, subvencionados por la Junta de Castilla y León a través del Servicio Público de Empleo.

Estos cuatro contratos temporales se distribuyen en un oficial de centros deportivos para el área de Deportes y tres administrativos para la de Comercio, Consumo, Salubridad y Mercados. Los cuatro jóvenes estarán contratados a jornada completa hasta el 29 de diciembre de 2026.

El programa ELPEX 25 está dirigido a ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y diputaciones de Castilla y León para fomentar la contratación de jóvenes desempleados, de 18 a 30 años, e inscritos en el sistema de Garantía Juvenil.