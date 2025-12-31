PP y Vox de San Andrés del Rabanedo atribuyen al desgobierno el problema de la basura

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

PP y Vox atribuyen a la mala gestión de la UPL en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y no al bloqueo de la oposición a las tasas de la basura los problemas de recogida de los residuos sólidos urbanos que se plantean estos días con centenares de bolsas de basura apiladas junto a los contenedores.

La portavoz del Partido Popular en San Andrés del Rabanedo, Noelia Alvarez, denunció ayer que el impago de la factura al taller correspondiente impide que uno de los camiones de recogida de basura pueda estar en la calle. «Por el contrario, lleva parado más de una semana en el taller dónde se ha reparado a la espera de que la UPL pague factura. Y todo ello, cuándo las arcas municipales disponen de 27 millones de euros».

«Esto demuestra, una vez más, la desastrosa gestión que está haciendo la UPL en San Andrés del Rabanedo. Ni siquiera son capaces de pagar una factura», criticó al tiempo que recordó que lo que impide a la UPL comprar contenedores no es que la oposición apoye o no la nueva tasa de residuos sino la nefasta gestión económica de la UPL sin aprobar un presupuesto, ni la liquidación del ejercicio del 2024 ni la cuenta general. «Lo siguiente será el embargo de los tributos del Estado y también culparán a la oposición», advirtió Álvarez.

Fernando Prieto Olite, portavoz de Vox en San Andrés esgrime argumentos similares: «El motivo real por el que este Ayuntamiento no puede adquirir nuevos contenedores de inmediato no es una votación plenaria sobre una tasa, sino el caos administrativo en el que la UPL ha sumido al consistorio. La realidad es técnica y tozuda: sin Cuenta General ni Liquidación, Esto impide que se incorporen los remanentes, o pueda crear créditos extraordinarios. Aunque existen fondos disponibles en el banco, el plan de ajuste vigente prohíbe su utilización en inversiones (como la adquisición de nuevos contenedores).