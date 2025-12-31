Una motorista y una conductora heridas en León en dos choques entre vehículos

La calle Gil de Villasinta, donde tuvo lugar uno de los sucesos.GOOGLE MAPS

Una joven de 28 años resultó herida esta mañana a consecuencia del accidente de circulación registrado en el Paseo de Salamanca de la capital leonesa, donde se produjo una colisión entre un turismo y una motocicleta.

El suceso tuvo lugar poco antes de las ocho y media y el la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León dio aviso a Emergencias sanitarias Sacyl, que envió recursos a la zona, y a la Policía Local y Policía Nacional.

En otro incidente registrado poco antes de las diez de la mañana, resultaba herida una mujer de 56 años a consecuencia del impacto del ‘airbag’ después de que el turismo que conducía colisionase con otros dos que estaban estacionados en la calle Gil de Villasinta de la capital leonesa.

El suceso se produjo poco antes de las diez de la mañana y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a Policía Nacional y Policía Local de León y a Emergencias sanitarias de Sacyl, que envió recursos a la zona para atender a la mujer.