Óscar Puente gastará 26.000 millones de euros en el Corredor Atlántico sin aclarar en qué

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible defendió que “consolida su apuesta” por el desarrollo del Corredor Atlántico y cierra 2025 con una inversión “histórica” de 3.123 millones de euros en proyectos ferroviarios. Esto supone un 122 por ciento más que en 2024 (1.717 millones de euros más). El crecimiento es del 171 por ciento respecto a la media anual de licitaciones del periodo 2018-2024 (1.153 millones de euros). El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aseguró que mantendrá en 2026 el ritmo inversor del presente ejercicio.

“Este año sin duda ha sido el año del Corredor Atlántico. Cerramos el ejercicio batiendo todos los récords de inversión hasta la fecha y, no solo eso, sino que el año que viene continuaremos con esa senda de actuaciones”, explicó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al hacer balance de la evolución de este eje de infraestructuras estratégicas, incluido dentro de la Red Transeuropea de Transportes.

“La evolución de este corredor es indiscutible. Si hace una década la media anual de licitaciones en el Corredor Atlántico era de 653 millones de euros, hemos multiplicado por cinco el volumen de actuaciones para cumplir con los objetivos marcados por la Comisión Europea para la red básica de infraestructuras de transportes prioritarias. En paralelo, continuamos adelantando actuaciones contempladas por Europa para la red global y que son esenciales para el tejido económico y social de los distintos territorios del corredor”, explicó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, como recoge Ical.

El compromiso con la Comisión Europea de finalizar la red básica del corredor antes del 31 de diciembre de 2030 supone, durante los próximos cinco años, una “implicación máxima con el impulso a las actuaciones contempladas en el Corredor Atlántico. Con el ferrocarril como columna vertebral, se incluyen desarrollos estratégicos en nueve puertos, cinco aeropuertos y nueve terminales ferroviarias de mercancías”. Hasta entonces, el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará más de 26.000 millones de euros a finalizar las infraestructuras de la red básica del Corredor. De ellos, 12.000 corresponderán a proyectos ferroviarios, mientras que el resto se destinará a actuaciones en puertos, aeropuertos, carreteras y nodos urbanos.

Pasajeros y mercancías

Este año las inversiones se han materializado en avances concretos a lo largo de toda la geografía del Corredor Atlántico, con el foco tanto en el desarrollo de nuevas conexiones de alta velocidad como en la mejora de la red convencional para impulsar así el transporte ferroviario de mercancías, indicaron las mismas fuentes.

Destacan los trabajos para la llegada de la alta velocidad al País Vasco con la denominada Y Vasca con inversiones por más de 450 millones de euros. También 2025 ha sido un año histórico para avanzar en la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, en el despliegue de la alta velocidad en Extremadura, en la Toledo-Talavera-Talayuela o en la Sevilla-Huelva.

Entre las actuaciones más recientes del Corredor Atlántico, destacan los avances para tender la segunda vía en el tramo de 66 kilómetros comprendido entre Medina del Campo (Valladolid) y la bifurcación Coreses (Zamora) de la Línea de Alta Velocidad (LAV) a Galicia. En Asturias, por ejemplo, se trabaja en la renovación integral de los túneles de Villabona, en la línea ferroviaria de ancho convencional León-Gijón para modernizar la infraestructura, mejorar las condiciones de explotación de los túneles y aumentar los estándares de calidad de la línea, con el fin de potenciar los tráficos tanto de viajeros como de mercancías. También para actuaciones emblemáticas del Corredor Atlántico como el acceso ferroviario al puerto exterior de Punta Langosteira en A Coruña, para el que hace unas semanas se aprobaba la actualización del plan de inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de A Coruña con 11,6 millones de euros.