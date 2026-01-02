El Sepe lo hace oficial: desaparecen las prestaciones para estos mayores de 52 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El subsidio por desempleo para mayores de 52 años se configura como una ayuda esencial para aquellas personas que han agotado sus prestaciones contributivas y se encuentran en situación de desempleo. Esta prestación, gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), requiere el cumplimiento de una serie de requisitos específicos que permiten a los beneficiarios mantener una protección económica hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria.

La normativa vigente establece que los solicitantes deben haber agotado una prestación contributiva por desempleo desde el 1 de noviembre de 2024 o con posterioridad, eliminándose en estos casos la obligación de permanecer inscrito como demandante de empleo durante un mes. Alternativamente, también pueden acceder quienes acrediten situación legal de desempleo desde esa misma fecha, siempre que hayan cotizado al menos 90 días.

La edad constituye uno de los criterios fundamentales para acceder al subsidio, ya que el solicitante debe tener 52 años cumplidos en el momento de encontrarse en alguna de las situaciones de desempleo descritas. Además, resulta imprescindible estar inscrito como demandante de empleo y haber suscrito el correspondiente acuerdo de actividad en la fecha de reconocimiento del derecho.

Condiciones de acceso al subsidio de desempleo

Para ser beneficiario de esta ayuda económica, los solicitantes deben cumplir todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. En caso de que al agotar la prestación contributiva o acreditar la situación legal de desempleo no se tuviesen cumplidos los 52 años, existe la posibilidad de solicitar el subsidio a partir de la fecha en que se alcance dicha edad.

En esta última situación, el solicitante debe haber permanecido inscrito ininterrumpidamente como demandante de empleo en los servicios públicos de empleo desde la fecha del agotamiento de la prestación contributiva o de la situación legal de desempleo hasta la fecha de presentación de la solicitud del subsidio. Asimismo, deberá cumplir el requisito de carencia de rentas propias en el momento de solicitar la ayuda.

Otro de los requisitos esenciales consiste en haber cotizado efectivamente en España por la contingencia de desempleo durante, al menos, seis años a lo largo de la vida laboral. Esta exigencia garantiza que el beneficiario ha mantenido una vinculación suficiente con el sistema de protección social español.

Situaciones que permiten solicitar la prestación

La normativa contempla diversos supuestos en los que es posible acceder al subsidio para mayores de 52 años. Entre ellos se encuentran quienes hayan agotado la prestación contributiva o aquellos que cuenten con cotización insuficiente para prestación contributiva. También pueden solicitarlo quienes cumplan la edad de 52 años durante la percepción de estos subsidios mencionados.

No obstante, existen limitaciones específicas. Las personas que hayan percibido o agotado la Renta Activa de Inserción, la prestación por cese de actividad o el subsidio extraordinario por desempleo no pueden acceder al subsidio de mayor de 52 años. Esta restricción busca evitar la acumulación de diferentes prestaciones asistenciales y garantizar la sostenibilidad del sistema.

Adicionalmente, resulta posible solicitar el subsidio si se cumplen todos los requisitos previstos en la fecha en la que se tenga derecho a reanudar cualquier subsidio. En este supuesto, se considera como fecha del hecho causante la de la reanudación del subsidio, lo que permite a ciertos beneficiarios recuperar su derecho a la protección.

Plazos y procedimiento de solicitud

El derecho al subsidio por desempleo nace a partir del día siguiente al del hecho causante, siempre que la solicitud se presente en el plazo de 15 días siguientes a la fecha del mismo. Este plazo resulta fundamental, ya que si se solicita fuera del mismo, el derecho al subsidio nacerá el día de presentación de la solicitud, lo que puede suponer la pérdida de días de prestación para el beneficiario.

Los solicitantes deben encontrarse en situación de desempleo total o trabajando a tiempo parcial en el momento de presentar la solicitud. Este requisito permite compatibilizar en ciertos casos la percepción del subsidio con el desarrollo de una actividad laboral reducida, facilitando así la transición hacia el mercado de trabajo.

La carencia de rentas propias debe mantenerse durante todo el tiempo de percepción del subsidio. Este requisito se verifica no solo en el momento de la solicitud, sino que debe cumplirse de forma continuada mientras se perciba la ayuda. La administración puede realizar comprobaciones periódicas para verificar que se mantiene esta condición económica.

Características del subsidio para desempleados mayores

El subsidio para mayores de 52 años representa una prestación asistencial del sistema de protección por desempleo español. A diferencia de la prestación contributiva, que depende de las cotizaciones acumuladas, este subsidio tiene carácter asistencial y está condicionado a la ausencia de rentas suficientes del solicitante. Su objetivo principal consiste en proporcionar una cobertura económica a desempleados que se encuentran próximos a la edad de jubilación.

Esta ayuda se enmarca dentro de las políticas de protección social diseñadas específicamente para colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. Los trabajadores mayores de 52 años enfrentan frecuentemente barreras adicionales para reincorporarse al mercado laboral, lo que justifica la existencia de esta protección específica hasta que puedan acceder a la pensión de jubilación.

La prestación se mantiene hasta que el beneficiario alcance la edad ordinaria de jubilación establecida en el sistema de la Seguridad Social. Durante este período, los beneficiarios continúan cotizando para la jubilación, lo que permite que el tiempo de percepción del subsidio compute a efectos de generar derechos en la pensión futura.

¿Qué ocurre si no cumplo el requisito de edad al agotar la prestación?

En caso de que un solicitante reúna todos los requisitos excepto tener 52 años cumplidos cuando agotó la prestación contributiva o acreditó situación legal de desempleo con al menos 90 días de cotización, puede acceder al subsidio a partir de la fecha en que cumpla dicha edad. Para ello, debe haber permanecido inscrito ininterrumpidamente como demandante de empleo desde la fecha del agotamiento de la prestación hasta la presentación de la solicitud.

Esta previsión normativa garantiza que quienes se encuentren muy próximos a cumplir la edad requerida no pierdan el derecho a acceder al subsidio por una cuestión temporal. Sin embargo, resulta imprescindible mantener la inscripción como demandante de empleo de forma continuada, ya que cualquier interrupción puede suponer la pérdida del derecho.

¿Puedo trabajar mientras cobro el subsidio de mayores de 52 años?

La normativa permite encontrarse en situación de desempleo total o trabajando a tiempo parcial para acceder y mantener el subsidio. Esto significa que es posible compatibilizar la percepción de la ayuda con el desarrollo de una actividad laboral a tiempo parcial, siempre que se cumplan los requisitos de carencia de rentas establecidos por la legislación.

Esta posibilidad facilita la reinserción laboral progresiva de los beneficiarios y permite complementar los ingresos procedentes del subsidio con los derivados de una actividad laboral reducida. No obstante, cualquier cambio en la situación laboral debe comunicarse al SEPE para verificar que se mantienen las condiciones de acceso a la prestación.

¿Cómo se calcula la carencia de rentas?

El requisito de carencia de rentas constituye uno de los aspectos más importantes para acceder y mantener el subsidio por desempleo. Se considera que un solicitante carece de rentas cuando sus ingresos mensuales no superan el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Este umbral se actualiza anualmente conforme a las modificaciones del SMI.

Para determinar la existencia de rentas, se computan todos los ingresos del solicitante, incluyendo rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y cualesquiera otras rentas. También se tienen en cuenta las rentas de los miembros de la unidad familiar cuando proceda, especialmente en los casos en que existan cargas familiares.